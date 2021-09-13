最美伴娘吳姍儒巧扮迪士尼公主！感性透露：穿金色透視禮服「當出嫁妹妹的太陽」

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）與朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson），昨（12）日在台北飯店低調舉行婚禮，吳宗憲緊牽大女兒吳姍儒現身，大方接受媒體訪問。繼昨天吳宗憲曬出吳則含的正臉照後，吳姍儒今天也發出長文祝福妹妹，恭喜她正式成為「蔣太太」，同時透露自己禮服背後的巧思。

吳姍儒坦言由於昨天是屬於妹妹的日子，所以忍耐到今天才發文，還透露當天早上吳則含終於正式用新娘的姿態，對她「微崩潰」地說：「今天是『我』結婚欸！」吳姍儒笑說其實自己很享受：「太棒了！就是要這樣，把繁雜的事交給妳的親姊妹們，我們才能幫忙妳呀，所以身為大姊，也就自然地把其他莫名其妙的事情安排處理好。」

吳姍儒表示很早就已經帶小妹去試穿禮服，並透露這次會選擇金黃色、半透視亮片禮服的原因：「除了讓所有人一眼就可以找到我這個大姊之外，也讓我成功地鎮住妹妹焦慮的心情，挑選這件（禮服）跟白紗有明顯的落差，給在颱風天嫁出去的妹妹有太陽陪伴。」最後還不忘提醒妹妹，結婚之後是各種學習的開始，而網友們也紛紛留言，大讚吳姍儒是最美的伴娘，表示她這身裝扮很像迪士尼電影《美女與野獸》裡的公主「貝兒」。

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