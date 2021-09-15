舉重女神郭婞淳加持！運動休閒風必搭「5款時尚包」　從平凡路人秒變女明星

除了T-SHIRT配牛仔褲之外，「運動休閒風」在女明星私服穿搭排行榜上肯定位居高位，尤其是歐美女星最常被拍到穿著舒適休閒的服裝，背著一只設計感十足的包款，看起來時髦又休閒，隨著疫情的發展，自在舒適的運動休閒穿搭儼然已成為全世界的潮流，越輕鬆休閒的裝扮就越是考驗個人的時尚品味，為了避免成為完全不修邊幅的魚乾女，以下讓女明星們示範如何用一款時尚精品包為你的Athleisure Trend增加時尚感！

1、 GRACE HAN / BALLET LESSON手機錢包

官網定價：£1,190

說到運動休閒風，肯定得提到舉重女神郭婞淳，平常需要穿著運動服的她經常使用各種亮眼的配件做點綴，在東奧凱旋派對上一身輕便、背著超美的GRACE HAN煙燻玫瑰色手機袋，瞬間讓整個運動服造型柔和許多，展現甜美的女神風範。這款GRACE HAN手機袋除了擁有皮革長背帶外，同時附有環扣可直接連接於皮帶上，容量可裝下任何尺寸的手機和些許零錢，方便又輕巧。

2、TOD’S / T TIMELESS奶茶色皮革托特包M

官網定價：HK$13,700

TOD’S今年秋冬推出一款絕美托特包，包身簡約俐落、曲線流暢柔美，側面還可根據自己的穿搭及攜帶物品的數量隨性折疊，實用性上除了可裝入筆電，還可以放入錢包、水壺等各種物品，不僅容量超大，還有獨立隔層和可拆卸小包方便收納，極簡的風格無論正式場合或是休閒裝扮都很合適，是款百搭的必敗包。

3、 Loro Piana / SESIA BAG L

官網定價：價格電洽

如果妳是享受低調奢華的女孩，那這款被國內外明星背爆的Loro PianaSESIA手提包妳一定要知道！有著柔美流暢的線條及簡約的包型，搭配高級皮革，由內而外都展現低調奢華氣息，珍妮佛羅培茲、安潔莉納裘莉、徐若瑄、木村光希等都是此系列包款的擁護者，每只手袋皆附有皮革背帶或可像木村光希一樣換上條紋肩背帶，勾勒出時髦又休閒的味道。

4、PRADA / 再生尼龍迷你萬用袋

官網定價：NT$13,500

後疫情時代的新常態之一，莫過於到家後要將所有攜帶物品用酒精全擦拭一遍，因此外出攜帶物品越簡便越好，這款可拆卸的迷你萬用小掛包可裝入小瓶酒精、零錢及悠遊卡等必需用品，並附有登山掛鉤，可隨興扣在水壺或手機掛鏈上就能出門，平常也可掛在隨身包包上，是時尚百搭的配飾，可塑造各式各樣的搭配。

5、BALENCIAGA / DOWNTOWN肩背包S

官網定價：NT$63,900

帶有復古感的BALENCIAGA DOWNTOWN肩背包以明星商品沙漏包為雛形，沿用弧形底座並配有品牌字母扣飾，改掉原本銳利硬挺的邊緣，改以柔軟的小牛皮及流暢的圓角取代，減輕包包的正式感。小賈斯汀老婆Hailey Bieber以一件OVERSIZED白色帽Ｔ及下半身失蹤的穿搭，搭配一只BALENCIAGA DOWNTOWN包，讓原本簡單休閒的穿搭看起來率性有型。

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