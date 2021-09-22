秋冬必敗「焦糖棕」席捲時尚圈！盤點五款超耐看It Bag　一秒襯托仙女氣質

悄悄的即將進入秋冬的季節，無論是包款和服飾，駝色和深色系都準備襲捲時尚圈，今年秋冬的精品包款，色系上不要懷疑關鍵字就是「焦糖棕」！經典好搭的「焦糖棕系列」成為今年最大勢的選擇，不僅一年四季都能揹，任何穿搭風格也能完美的搭配，耐看、實用又兼具時尚品味，今天盤點五款完全不怕退流行的必收IT包，買了絕對不會出錯！

1、LOEWE / GOYA頂級小牛皮肩揹包

官網定價：NT$126,000

第一個必提的就是皮革質感包為名的LOEWE，今年下半年推出的秋冬新包款 GOYA方型包，一推出就造成時尚圈的轟動，外皮革採用頂級的小牛皮，內裡則是以軟羊皮當內襯，簡約的方型外觀帶出鮮明強烈的個性，搭上LOEWE經典的ANAGRAM Logo磁石扣，重點是這款新包還採用了超實用的多夾層設計，實用度大大提升，色系上也有多種選擇！

2、TOD’S / KATE迷你斜背包

官網定價：HK$11,600

來自義大利精緻手工的TOD’S可不只有豆豆鞋，只要是簡約控都知道，低調又有質感的TOD’S包必收拜起來，推薦去年2020上市後就超受歡迎的KATE系列，外型為方正的馬鞍包，搭配上光滑細緻的質感棕色皮革，最特別的莫過於環環相扣的標誌設計，外露的縫線設計，低調中還帶一點有趣的小細節，愛收簡約小包的你，這包就別猶豫了！

3、GUCCI / DIANA系列小型手提包

官網定價：HK$29,000

GUCCI經典的竹節包為了致敬黛安娜王妃，全新系列以「DIANA」為名在今年捲土重來，竹節包最大的特色莫過於手工打造的竹子提把，精湛的工藝讓這款包受到超多皇室和明星的喜愛，迷人的棕色皮革加上衝突感的螢光束帶，優雅中又帶有一絲叛逆的元素，中型的托特包款大小適中，無論是通勤或是約會都能完美搭配，雋永好搭的包款，買了絕不後悔。

4、TORY BURCH / T MONOGRAM緹花水桶包

官網定價：NT$21,900

「老花」搭上「焦糖棕」也是經典包款的好選擇，T MONOGRAM圖騰靈感來自荷蘭傳統的十字繡圖紋，精緻手工加上完美的幾何形狀，襯托出品牌的經典T字Logo，水桶包採用精美的手工皮革滾邊，內襯則是柔軟的細絨材質，中型尺寸收納空間非常足夠，可手提可肩背，無論休閒或正式場合，都能好好的襯托個人氣質。

5、SAINT LAURENT / MAHATTAN BOX皮革肩背包

官網定價：NT$75,400

想找俐落簡約的通勤IT包，SAINT LAURENT的MAHATTAN BOX 肩背包千萬別錯過，這次少了以往醒目的YSL金屬標誌，取代的是刻有品牌Logo的金屬磁力鎖扣，方正的外型、頂部小翻蓋，加上內部的設計，都兼具功能性，都會上班女孩非常適合使用。

本文出自閨蜜旅代購