上禮拜剛才上線的Netflix韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，短短幾天就衝上全球熱門第二，更是首度登上美國冠軍的韓劇，話題不斷，而近日，就有台灣網友發現，裡面一位演員的長相撞臉我國羽球好手戴資穎，意外掀起一波討論。

一名網友在「Dcard」貼文表示，很多人說《魷魚遊戲》裡面的女生都不到漂亮，但我個人覺得都很有自己的特色跟耐看，但沒想到劇中的「姜曉（鄭浩妍）」竟然是國際超模欸…..上網看了她的走秀影片跟經歷，她真的在模特兒界很知名，原本她正準備要去紐約時裝周，後來得知入選《魷魚遊戲》後，便決定放棄時裝週行程，結果一演就爆紅啦！

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「那個….只有我覺得很想戴資穎嗎？」、「真的超像小戴」、「姜曉長得很像戴資穎」、「真的好像小戴啊XD完全回不去」、「原來不是只有我覺得很像戴資穎XD」、「超像戴資穎，一開始看還以為看錯勒」、「跟戴資穎超像的！根本複製人，好美！」

而事實上，鄭浩妍前身本身是一位模特兒，2013年參加過韓版《Next Top Model 4》並以第3名出道，除了在韓國活動之外，像是紐約、倫敦、米蘭和巴黎等4大國際時裝週上也不難見到她的蹤影，這次出演《魷魚遊戲》是她戲劇出道作，一舉爆紅成為全球知名人物，IG粉絲數從40萬爆衝315萬，每則貼文的按讚更是平均百萬，相當驚人。（編輯：張嘉哲）

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