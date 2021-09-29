小到只裝得下尊嚴！4款精品「超萌小廢包」 是時尚手袋也是可愛飾品

被謔稱「小到只裝得下尊嚴」的迷你包在各大時尚品牌的推波助瀾下，刮起一陣MICRO BAG旋風，席捲整個時尚圈並攻佔所有名人、時尚KOL的社交版面，這些被縮小燈照過的迷你包不僅外表可愛，價格也比原尺寸的包款親切許多，如果原尺寸超出你的預算，不妨先從這些迷你包入手，以下精選四款討論度超高的小廢包，從迷你到超迷你，從小廢包到超廢包，滿足你各種場合及需求。

1. JACQUEMUS / LE CHIQUITO MINI

官網定價：US$500

JACQUEMUS可說是成功掀起小廢包風潮的始祖，在Oversize當道時推出與潮流風向完全相反的迷你包，並於全球時尚迷間造成轟動。而JACQUEMUS的迷你包之所以能夠深受時尚潮人喜愛，除了原版縮小的迷你造型特別吸睛外，更重要的是它的顏色選擇眾多，完全不必擔心搭配問題，無論手拿還是肩背都讓你成為眾人焦點。

2. DIOR / MICRO LADY DIOR

官網定價： NT$100,000

品牌經典熱賣包款LADY DIOR變小啦！可愛到不行的微型尺寸，配上精緻的CANNAGE藤格紋圖案縫線，並以「D.I.O.R.」吊飾點綴，雖然小巧但該有的細節一樣也沒少，除了寶藍色外，還有超美的乾燥玫瑰粉、薄荷綠及經典黑可供選擇，迷你尺寸的黛妃包除了優雅之外，可愛度也大大增加，讓女明星們不惜撞包也要爭相擁有。

3. FENDI / MINI SUNSHINE SHOPPER

官網定價： NT$52,000

FENDI這款焦糖迷你SUNSHINE手提袋也太迷人！經典人氣的SUNSHINE SHOPPER變身迷你版，濃厚的秋天色調搭配熱印FENDI ROMA字樣，手把的玳瑁紋路更增添高雅質感，可手提也可肩背，簡單裝進口紅、鑰匙、手機即可出門，展現你優雅可愛、不失設計感的時尚品味。

4. MCM / VISETOS系列PASETIA包袋手鏈

官網定價：NT$12,500

潮牌MCM以PASETIA 斜背包為模型，推出這款可斜背也可穿戴在手腕的PASETIA包袋手鏈，當家經典的VISETOS印花配上MCM棕絕對是你最搶眼的時尚配件，簡單帶上零錢及悠遊卡，拆掉斜背鏈帶換上NAPPA皮手鏈，充分展現你的率性極簡風。

本文出自閨蜜旅代購