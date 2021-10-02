金鐘56／「性感奧黛麗赫本」Janet最美！炎亞倫金艷紅毯

第 56 屆金鐘獎頒獎典禮今（2日）晚登場，今年入圍名單精彩，多部叫好又叫座的精彩戲劇與節目競爭激烈，紅毯星光熠熠，眾多明星共襄盛舉。以全黑復古造型打扮成「奧黛麗赫本」的Janet，美如傳奇女神，性感驚艷紅毯！牽著「護國神獸」柚子現身的視網膜，父女以紳士造型萌圈粉，炎亞倫則以一身燦亮「金」艷紅毯。

本屆首度以演員身分入圍「迷你劇集最佳女配角」的 Janet，梳著復古包頭搭配紅唇，大膽穿上台灣設計師 APUJAN「黑色迷宮」單片式開衩禮服，從身側一路性感釋放整個後背，踩著 Christian Louboutin Stanisandal 金釦裝飾黑色蛇紋高跟涼鞋，佩戴 De Beers Arpeggia 系列玫瑰金五行鑽石項鍊及手環，搭配最新發表 Motlatse Marvel 彩鑽耳環及戒指，彷彿傳奇女神奧黛麗赫本般典雅動人，驚艷全場！

典禮主持人 YouTuber 視網膜牽著「護國神獸」柚子，父女以卡布奇諾色調的西裝造型一同現身，溫潤色彩不僅呼應秋天，也襯托柚子毛色，萌翻紅毯！

吳姍儒以一襲 Jillbridal 土耳其訂製銀灰色禮服閃亮紅毯，頸上超過 2千萬的 PIAGET Sunlight Journey 系列藍色碧璽鑽石頂級珠寶項鍊，散發幸福光芒！胸前超級深 V 露至腰間，搭配同品牌珠寶 Possession 系列 18K 白金鑽石耳環、高級珠寶鑽石手鐲及 Golden Oasis 系列頂級珠寶鑽石戒指，璀璨動人。

同樣入圍綜藝節目主持人的炎亞綸，以 Vivienne Westwood 2021 秋冬系列暈染印花西裝現身，燦亮金髮、金色紳士鞋與香檳金色服裝呈現整體感十足的色調，大方展現胸膛的他佩戴來自 Tiffany & Co. 鑲嵌總重逾 9.36 克拉黃鑽與鑽石戒指，搭配黃鑽與鑽石長鍊，搶下紅毯最帥男藝人寶座。

中法混血的夏朧，一身白皙肌膚穿上露肩雪紡大蓬裙禮服，佩戴線條交錯的珠寶項鍊及單邊耳環，青春正盛，散發清麗大氣的微甜公主風。

林予晞穿搭水藍色露肩禮服登上紅毯，全身閃耀著晶亮光燦，佩戴 De Beers Dewdrop 鑽石項鍊、Arpeggia 系列三行鑽石耳環與 Phenomena Glacier 三行手環、Horizon 鑽石戒指，清新甜美如精靈。

穿著黑西裝搭配藍色外套的劉冠廷，簡潔素雅的線條顯現修長身型，腳上踩著 Christian Louboutin Roadirik黑色鉚釘裝飾短靴，在行走時閃爍迷人步伐，胸前佩戴 Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹鑽石胸針，搭配 Ballon Bleu de Cartier 精鋼腕錶及Clash de Cartier中型戒指，低調優雅卻不失星味。

綁著馬尾長髮辮、一身金黃平口拖地禮服閃亮紅毯的王淨，小露性感搭配 Christian Louboutin Mariacar 交叉綁帶銀色高跟鞋與璀璨鑽石首飾，一展俏麗。

難得展現性感的温貞菱，以超合身大深 V 細肩帶寬褲裝率性步上紅毯，自信露出美胸線條並大露美背，搭配低調線形鑽石珠寶，簡潔卻吸睛。祖母綠色的指甲油色彩，更帶來一點玩心。

薛仕凌穿著 LOUIS VUITTON 路易威登 2021 秋冬男裝系列直條紋西裝登場，取材自 18 世紀倫敦銀行家典型衣著的制服主題，烘托正式感，特別的是，耳上佩戴 BVLGARI Zaha Hadid 設計傳奇系列玫瑰金鑲鑽耳環玫瑰金耳環，跳出個人風格。

《我的婆婆》鍾欣凌以不對稱剪裁的燦白禮服現身，肩部層次垂墜感鮮明，營造出俐落線條，簡單配上珍珠珠寶胸針與戒指，嬌羞抓捏著裙襬，展露簡潔大方的氣勢。

楊銘威將咖啡色高領針織衫搭配在復古西裝內，在微寬的輕鬆線條上繫出腰身，佩戴珍珠胸針、項鍊及戒指，展現時髦的一面。

簡嫚書以 MS IDEAS 2021 訂製系列手工刺繡長禮服步上紅毯，以古典線條的手工刺繡與優雅透膚設計，挑戰低胸與全身鏤空造型，踏上 RENÉ CAOVILLA 經典 Cleo 水鑽串繞鞋履，秀出曼妙身材，頸肩佩戴 MIKIMOTO 豐潤珍珠項鍊搭配紅唇，在性感氛圍中妝點優雅。

一路紅著眼眶的 KID，帶著代表小鬼黃鴻升的紅色公仔走上紅毯，不只讓 Alien666 親自站上紅毯、更成為西裝上最搶眼的點綴，KID 收起平常瘋癲詼諧的一面，強忍著淚水感性地說「此趟紅毯是自己的身體，穿上鬼哥的裝扮，外表帥的部分就交給鬼哥扛！」感動全場。