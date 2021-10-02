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金鐘56／「性感奧黛麗赫本」Janet最美！炎亞倫金艷紅毯

▲第 56 屆金鐘獎紅毯，性感 Janet （左2）美成傳奇女神奧黛麗赫本！炎亞倫（右1）「金」艷全場。（圖／NOWnews影像中心）
文 : Angela.H

第 56 屆金鐘獎頒獎典禮今（2日）晚登場，今年入圍名單精彩，多部叫好又叫座的精彩戲劇與節目競爭激烈，紅毯星光熠熠，眾多明星共襄盛舉。以全黑復古造型打扮成「奧黛麗赫本」的Janet，美如傳奇女神，性感驚艷紅毯！牽著「護國神獸」柚子現身的視網膜，父女以紳士造型萌圈粉，炎亞倫則以一身燦亮「金」艷紅毯。

▲Janet。（圖／NOWnews影像中心）

本屆首度以演員身分入圍「迷你劇集最佳女配角」的 Janet，梳著復古包頭搭配紅唇，大膽穿上台灣設計師 APUJAN「黑色迷宮」單片式開衩禮服，從身側一路性感釋放整個後背，踩著 Christian Louboutin Stanisandal 金釦裝飾黑色蛇紋高跟涼鞋，佩戴 De Beers Arpeggia 系列玫瑰金五行鑽石項鍊及手環，搭配最新發表 Motlatse Marvel 彩鑽耳環及戒指，彷彿傳奇女神奧黛麗赫本般典雅動人，驚艷全場！

▲視網膜及「護國神獸」柚子。（圖／NOWnews影像中心）

典禮主持人 YouTuber 視網膜牽著「護國神獸」柚子，父女以卡布奇諾色調的西裝造型一同現身，溫潤色彩不僅呼應秋天，也襯托柚子毛色，萌翻紅毯！

▲吳姍儒。（圖／NOWnews影像中心）

吳姍儒以一襲 Jillbridal 土耳其訂製銀灰色禮服閃亮紅毯，頸上超過 2千萬的 PIAGET Sunlight Journey 系列藍色碧璽鑽石頂級珠寶項鍊，散發幸福光芒！胸前超級深 V 露至腰間，搭配同品牌珠寶 Possession 系列 18K 白金鑽石耳環、高級珠寶鑽石手鐲及 Golden Oasis 系列頂級珠寶鑽石戒指，璀璨動人。

▲炎亞綸。（圖／NOWnews影像中心）

同樣入圍綜藝節目主持人的炎亞綸，以 Vivienne Westwood 2021 秋冬系列暈染印花西裝現身，燦亮金髮、金色紳士鞋與香檳金色服裝呈現整體感十足的色調，大方展現胸膛的他佩戴來自 Tiffany & Co. 鑲嵌總重逾 9.36 克拉黃鑽與鑽石戒指，搭配黃鑽與鑽石長鍊，搶下紅毯最帥男藝人寶座。

▲夏朧。（圖／NOWnews影像中心）

中法混血的夏朧，一身白皙肌膚穿上露肩雪紡大蓬裙禮服，佩戴線條交錯的珠寶項鍊及單邊耳環，青春正盛，散發清麗大氣的微甜公主風。

▲林予晞。（圖／NOWnews影像中心）

林予晞穿搭水藍色露肩禮服登上紅毯，全身閃耀著晶亮光燦，佩戴 De Beers Dewdrop 鑽石項鍊、Arpeggia 系列三行鑽石耳環與 Phenomena Glacier 三行手環、Horizon 鑽石戒指，清新甜美如精靈。

▲劉冠廷。（圖／NOWnews影像中心）

穿著黑西裝搭配藍色外套的劉冠廷，簡潔素雅的線條顯現修長身型，腳上踩著 Christian Louboutin Roadirik黑色鉚釘裝飾短靴，在行走時閃爍迷人步伐，胸前佩戴 Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹鑽石胸針，搭配 Ballon Bleu de Cartier 精鋼腕錶及Clash de Cartier中型戒指，低調優雅卻不失星味。

▲王淨。（圖／NOWnews影像中心）

綁著馬尾長髮辮、一身金黃平口拖地禮服閃亮紅毯的王淨，小露性感搭配 Christian Louboutin Mariacar 交叉綁帶銀色高跟鞋與璀璨鑽石首飾，一展俏麗。

▲温貞菱。（圖／NOWnews影像中心）

難得展現性感的温貞菱，以超合身大深 V 細肩帶寬褲裝率性步上紅毯，自信露出美胸線條並大露美背，搭配低調線形鑽石珠寶，簡潔卻吸睛。祖母綠色的指甲油色彩，更帶來一點玩心。

▲薛仕凌。（圖／NOWnews影像中心）

薛仕凌穿著 LOUIS VUITTON 路易威登 2021 秋冬男裝系列直條紋西裝登場，取材自 18 世紀倫敦銀行家典型衣著的制服主題，烘托正式感，特別的是，耳上佩戴 BVLGARI Zaha Hadid 設計傳奇系列玫瑰金鑲鑽耳環玫瑰金耳環，跳出個人風格。

▲鍾欣凌。（圖／NOWnews影像中心）

《我的婆婆》鍾欣凌以不對稱剪裁的燦白禮服現身，肩部層次垂墜感鮮明，營造出俐落線條，簡單配上珍珠珠寶胸針與戒指，嬌羞抓捏著裙襬，展露簡潔大方的氣勢。

▲楊銘威。（圖／NOWnews影像中心）

楊銘威將咖啡色高領針織衫搭配在復古西裝內，在微寬的輕鬆線條上繫出腰身，佩戴珍珠胸針、項鍊及戒指，展現時髦的一面。

▲簡嫚書。（圖／NOWnews影像中心）

簡嫚書以 MS IDEAS 2021 訂製系列手工刺繡長禮服步上紅毯，以古典線條的手工刺繡與優雅透膚設計，挑戰低胸與全身鏤空造型，踏上 RENÉ CAOVILLA  經典 Cleo 水鑽串繞鞋履，秀出曼妙身材，頸肩佩戴 MIKIMOTO 豐潤珍珠項鍊搭配紅唇，在性感氛圍中妝點優雅。

▲KID。（圖／NOWnews影像中心）

一路紅著眼眶的 KID，帶著代表小鬼黃鴻升的紅色公仔走上紅毯，不只讓 Alien666 親自站上紅毯、更成為西裝上最搶眼的點綴，KID 收起平常瘋癲詼諧的一面，強忍著淚水感性地說「此趟紅毯是自己的身體，穿上鬼哥的裝扮，外表帥的部分就交給鬼哥扛！」感動全場。

Tags : Janet奧黛麗赫本女神性感最美柚子炎亞倫紅毯視網膜護國神獸金鐘56