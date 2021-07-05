72歲婚紗女王Vera Wang辣秀川字腹肌、逆天長腿　公開零贅肉健身飲食秘訣

出生於1949年的Vera Wang，日前舉辦生日派對歡度72大壽，72歲美魔女！「婚紗女王」慶生秀凍齡美貌 嫩模伺候陪玩嗨翻了。狀態極佳的她不僅年過70仍維持纖細曼妙的好身材，保養得宜的青春臉蛋更是羨煞眾人！

穿著華裔婚紗設計師Vera Wang（王薇薇）的婚紗，是許多女人的夢想，大票女星的世紀婚禮都穿著她的婚紗出嫁，而近日她在居家防疫期間分享日常生活，好身材羨煞眾人，洗版各大社群，緊實的手臂、腿部線條，以及明顯的腹肌，簡直比身後的豪宅還吸睛，很難想像這是72歲女人的身材，一分享就引起熱議，紛紛留言：「根本是吃了防腐劑」、「我17歲時也沒這個身材」，究竟她是如何維持逆齡曲線呢？

在 Instagram 查看這則貼文 Vera Wang（@verawang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 下午 6:37 張貼

Vera Wang出生於1949年，曾是花式滑冰選手，落選美國奧運隊資格後進入美國版《VOUGE》擔任編輯，後來與Anna Wintour競爭總編輯失敗後，萌生了想當設計師的想法，接著受邀擔任Ralph Lauren的時尚總監，更於1990創立高端婚紗品牌，因為當時結婚找不到夢想中的白紗，便為自己設計一款婚纱，沒想到從此聲名大噪，開啟了設計師之路，也被視為女性創業家的成功典範，在時尚界有著不可撼動的地位。

在 Instagram 查看這則貼文 Vera Wang（@verawang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 下午 4:52 張貼

Vera Wang親自設計的婚紗，以低調簡約的時尚風格襯托女性的優雅，每套都價值不菲，女星徐若瑄、應采兒、Ella、劉詩詩、陳妍希，以及維多利亞貝克漢、金卡戴珊、莎朗史東、瑪麗亞凱莉都穿上Vera Wang禮服，國外甚至有句名言，「未婚的女人都想要一套Vera Wang，離婚的女人想念那套Vera Wang，再婚的女人慶幸自己能再擁有一套Vera Wang。」

在 Instagram 查看這則貼文 VERA WANG（@verawanggang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 15 日 下午 6:25 張貼

而最讓人想擁有的，還有那緊實的身材，坐擁上億美元身家，今年72歲的Vera Wang，除了對品牌有堅持，對自己的身材管理也十分嚴謹，她在隔離期間分享生活照，即使身高僅160公分，穿起螢光綠外套搭配極短熱褲，一雙好比例的長腿讓人羨慕，另一張還秀出川字腹肌與緊實手臂線條，毫無一絲贅肉，膚質也很滑嫩，讓網友自嘆不如，「年齡只有她的一半，贅肉卻是她的兩倍。」

在 Instagram 查看這則貼文 VERA WANG（@verawanggang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 下午 2:59 張貼

她從小就養成了運動習慣，會固定健身重訓之外，也熱愛芭蕾跟花式溜冰，各種戶外運動也難不倒，如打高爾夫球、水上運動、騎自行車等等，穿起比基尼的曲線就像個少女，連防疫期間待在家裡，也不放過能鍛鍊的機會，邊用電腦邊抬腿，或是靠跳舞維持身材，還提到每天都會睡滿7~8小時，讓自己精神飽滿，因為睡眠不足會影響代謝，加速皮膚老化！

在 Instagram 查看這則貼文 VERA WANG（@verawanggang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 15 日 上午 7:28 張貼

先前受美國版《Harper’s Bazaar》採訪時曾透露飲食習慣，早餐喜歡吃優格、新鮮水果、雞蛋和雞肉香腸，或是選擇煙燻鮭魚、黑麵包和大量檸檬當早餐，午餐通常有生魚片、糙米、綠花椰菜和雞肉，尤其她特別愛吃鮭魚，連晚餐都有鮭魚，裡面的Omega3脂肪酸、維他命A、C，可以幫助修復發炎的肌膚，對抗面皰、濕疹，而晚餐大多是中式料理，會在7點半之前吃完。

在 Instagram 查看這則貼文 Vera Wang（@verawang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 上午 8:55 張貼

她還提到，已經戒掉含糖飲料超過十年，每天只喝水，笑說這是這輩子做過最痛苦的決定，但多餘的糖分會阻礙皮膚膠原蛋白的修復，減少攝取糖分對身體有好處，皮膚也會出現明顯變化，讓膚質變得更好。此外，每天還會泡2次澡，在水中加入嬰兒油按摩，維持肌膚的光澤。