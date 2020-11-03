侯佩岑、徐若瑄「戒掉3大食物」甩小腹、虎背熊腰，特別適合產後瘦身的媽媽！

減肥的方式很多種，愛美的女生每一種都想嘗試，而除了大家所熟知，飲食應該低糖、少油、少澱粉，日前女明星們的減肥方式中，出現了新的方式，據說只要戒掉奶類、蛋類、牛肉就可以瘦小腹、甩掉虎背熊腰、擺脫媽媽手，就連徐若瑄、侯佩岑都是這樣吃，長年下來「背部看起來越來越薄」，她們還特別推薦給媽媽型的女生，會有很明顯的瘦背效果，但原理是什麼呢？

在 Instagram 查看這則貼文 徐若瑄VivianHsu（@vivianhsu.ironv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 上午 3:24 張貼

有些人產後瘦身之後，明明四肢纖細，卻還是有惱人的小腹和厚肩膀，若想要甩掉抱小孩、做家事造成的虎背熊腰，徐若瑄大方分享朋友的營養師給她的建議，秘訣就在於戒吃蛋、牛肉，她分享生完孩子之後背膀容易變厚，做什麼都很難瘦，但是「戒蛋」之後，1個月之後背真的變薄了，和一般女生相比，媽媽型的女生效果會比較明顯。

而「戒吃牛肉」2個月之後，小腹變超平坦，有些人可能會擔心有蛋白質攝取不足的問題，徐若瑄建議可以選擇豆腐、豆類或是水煮肉類來補充，而為什麼要戒牛肉、蛋呢？根據徐若瑄朋友的營養師說法，因為牛肉跟蛋很容易有含量很高的荷爾蒙或是生長激素，少吃這些食物能減少賀爾蒙影響，因此生過小孩的媽媽型，戒斷之後能改善體型。

除了戒吃蛋和牛肉，徐若瑄力行吃健康的原型食物，表示冰品、甜食、澱粉也要少碰，不然肚子一樣消不下去喔！此外，徐若瑄每天運動1～2小時，有時甚至到3小時，無氧和有氧並行，會做瑜珈、重訓、跳舞或是一些簡單的核心，她建議每個女生都要做肌力運動，能讓身體線條比較美，真的沒有空運動，也會拉拉筋，10分鐘都好，只要每天持續下去就會看見效果。