咖啡不只能提神！10好處通通告訴你，預防老化、燃燒脂肪通通沒問題

相信許多人早上的醒腦儀式就是來一杯咖啡，不管是美式、拿鐵或是卡布奇諾都好，它每天早晨給予上班族、學生族最堅強的支持，讓人又能充滿活力的過完一整天。而這樣的神聖飲品，不但能提神醒腦，事實上還有許多好處呢！就讓儂編這個”coffeeholic”來告訴大家喝啡咖能帶來什麼好處吧！

1. 提神醒腦

最顯而易見的好處當然就是前面提到的提神醒腦啦！咖啡裡所含的咖啡因能夠抑制一種叫做「腺苷（Adenosine）」的物質，而這種物質會促進睡眠。另外，咖啡因也能促進腎上腺素以及多巴胺的生成，聽到這兩種物質想必大家都知道他們會讓你又high又快樂啦～

2. 燃燒脂肪

有研究顯示，喝咖啡能夠促進新陳代謝！但切記如果是想藉由咖啡來減脂的話只能喝黑咖啡，像拿鐵、卡布奇諾等有加奶的咖啡，因為牛奶脂肪含量高，所以喝下肚脂肪可能會不減反增喔！

3. 補充一些抗氧化劑

除了蔬菜水果之外，咖啡其實也是含有抗氧化劑的！對於抗氧化劑可能不太熟的朋友，儂編在這裡告訴你，它可是青春永駐的秘訣。抗氧化劑可以去除體內的自由基，而自由基就是讓身體老化的物質。所以當身體因為抗氧化劑去除自由基之後，自然就能保持青春美麗的容貌～

4. 讓你活力滿滿

除了前面提到的燃燒脂肪之外，咖啡也會讓人體同時產生自由脂肪酸（Free fatty acid），來做為身體活動時所需的燃料。而也有研究指出，咖啡因可以增加運動時的持久力，所以運動前來杯咖啡是很不錯的選擇喔～專家建議若要在運動前飲用咖啡，建議是在前30-60分鐘前，會有最顯著的效用！