學《后翼棄兵》安雅的健身菜單佛系瘦！加碼分享消水腫的「瘦身神助攻食物」

10月底開播即掀起熱議的Netflix影集《后翼棄兵》，講述一名有驚人西洋棋天賦的女孩，是如何在男尊女卑的觀念下實現自我，並靠著自己的力量成為國際棋手的艱辛過程，厲害的是上架不到2週，便數周蟬聯熱門第一，還被評為「零負評神劇」，更捧紅了飾演女主角的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），她不僅有好演技，每一個眼神都是戲，空靈氣質也超圈粉，而不同於劇中復古穿搭，細看她私下衣著風格大膽浮誇，時常展露姣好身材，也讓粉絲好奇安雅都是如何維持纖瘦曲線的！

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今年24歲的安雅泰勒喬伊，16歲就走上表演之路，身高169公分、體重55公斤的她，有著洋娃娃般的大眼睛，還有令人出乎意料的好身材，穿起泳裝和低胸細肩帶背心，整個曲線十分優美，也許跟從小從練芭蕾舞有關係，她走路的姿態，擋不住一種優雅，加上又是模特兒出身，有完美的身材比例，纖細又修長著實讓人羨慕，難怪她私下不吝穿薄紗秀身材。

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但火辣曲線並非一天塑造，除了練舞，安雅私底下每天會花一小時健身，經常做皮拉提斯、瑜伽、zumba或是槓鈴訓練，她喜歡嘗試不同的運動，就跟她喜歡嘗試不同角色一樣，每一次表演總給人耳目一新的感覺，而她說運動主要是為了提高身體和大腦的敏捷度與靈活性，能夠在工作中有更好的表現，若是沒有時間健身，簡單的快走也可以，釋放一下壓力也很不錯。

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