自律的女人最可怕！看年過40的李玟、李若彤、謝金燕 為了瘦小腹有多拚

女明星每一刻都在和減肥鬥爭，為了保持好的身材，天天鍛鍊、健身，就算在家沒出門也從來不肯懈怠，而這世界上最困難的事情，大概就是保持自律，女明星堅持自律的可是不少，才能夠不敗歲月，出道多年一樣有著窈窕身形，當然她們不僅僅只是追求外表，而是健康自信的體魄，以下就一起來看看，她們都是如何在繁忙的工作之餘，還能在家練出緊實腹肌的吧！

自律的女人，真的很可怕。還記得暢銷書《這世界很煩，但你要很可愛》中提到，「一個人的身材，反映她的修養和約束自己行為的能力」，若連體重都控制不了，還談什麼自律？但前提是要健康的瘦下來，而不是花大把錢去買減肥藥，犧牲健康換來的會使營養代謝失衡，還可能再次遭遇復胖的打擊，唯有少吃多運動這條鐵律，才是減重基本原則。

主演過《神鵰俠侶》、《天龍八部》的香港女演員李若彤，凍齡外表和結實體態看不出已經54歲，脫俗空靈的氣質還有「最美小龍女」的封號，她日前登上大陸網紅雪梨的直播間，聊到維持身材的秘訣，還當場側量腰圍，竟然只有56公分（22吋），更沒想到，她強壯的能把雪梨「公主抱」起，可見她的身體年齡狀態依舊年輕，看起来瘦弱其實力大無比，就是靠勤勞健身。

李若彤經常曬出健身照，她一週運動3天，每次2小時，曾表示自己愛運動「我沒有時間表，一星期7天也可能，但保持最少一星期3天。從熱身到最後拉筋，兩小時！這就是我保持身材的方法」，就算宅在家，也不放過任何可以運動的機會，居家健身動作也不是隨便玩玩，她鼓勵大家，「只要每個星期健身3～4天，每個動作至少100下，相信半年後就會有隱隱約約的馬甲線」。

她也會在小紅書和微博分享健身教學，動作包含側邊平舉、坐姿啞鈴過頭肩推、仰臥抬腿、上身仰臥起坐、U型抬腿、側邊屈膝腹部運動、屈膝腹部運動、雙腳交叉仰卧起坐等。不過，李若彤強調：「腰圍多寬或多細都不重要，重要的是有寬廣的心胸，還要有堅強的臂膀」，勵志的言語獲得不少粉絲讚賞。