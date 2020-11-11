體重數字不代表一切！劉品言身材大消風　分享超勵志減肥菜單瘦身不瘦胸

女明星對於體重要求真的很嚴苛，已經達到斤斤計較的程度，都沒有滿意的一天，以女團《Sweety》出道的劉品言（言言），因為骨架偏大又容易水腫，總給人肉肉的印象，甚至還被誤認為懷孕，讓身為公眾人物的她備感壓力，直到後來聽取營養師的建議，慢慢改變飲食及養成規律運動的習慣，短短3個月就狂剷11公斤，體脂從30%降為14%，成功甩掉了圓潤體態！

在 Instagram 查看這則貼文 Esther Liu 劉品言（@esther88）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 7:56 張貼

劉品言在2003年以女團《Sweety》出道，近年來開始對演戲有熱誠，漸漸從歌手轉型成演員，事業發展得有聲有色，在不少作品都有相當優異的表現，最近在《我的婆婆怎麼那麼可愛》客串飾演強勢的大媳婦，浮誇的演技獲得不少討論，而上月該劇播出最後一集收視破5，為了答謝粉絲支持，她不吝穿上比基尼展現好身材，被網友直誇：「線條超好看」！究竟是如何維持好身材呢？

在 Instagram 查看這則貼文 Esther Liu 劉品言（@esther88）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 下午 10:38 張貼

其實屬於易胖體質的她，為了瘦下來，有如神農嚐百草般試過各種極端的瘦身方法，但效果都不理想，而且身體狀況越來越差、睡眠品質也不好，還曾經長達7、8年不吃米飯，每天只能吃一堆青菜，吃得很苦卻也沒有比較瘦，後來聽取營養師的建議，現在什麼都能吃反而就瘦了，讓身為吃貨的言言相當感動，並奉勸大家不要嘗試任何的偏方，很危險又不健康，浪費時間又浪費生命。