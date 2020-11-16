如何冬天吃鍋不發胖？學小禎「避開地雷食物」健康瘦　醬料、食材都是關鍵

冬季是特別容易囤積脂肪的時候，一個不小心吃太多就會發胖，許多女明星都選擇吃火鍋瘦身，像狂瘦40多公斤的小禎，就曾說小火鍋是很好的健身、減肥夥伴，只要正確吃就能持續瘦下去，那麼到底該如何吃，才能享受美食之餘，還能控制熱量不超標，一起來看看她們的火鍋減肥攻略吧！

天氣冷，就想來份緩呼呼的火鍋，許多努力維持身材的女藝人，在瘦身期間也沒放棄這好吃的美食。小禎曾因為多囊性卵巢症候群影響，讓體重增至90公斤，為了身體健康以及照顧女兒開始積極瘦身，經常在自己的社群網站分享飲食運動原則，毅力相當驚人，能瘦下來的原則就是不節食、吃原型食物、澱粉要適量、多喝水以及勤勞健身，還會遵守先吃蛋白質、再吃蔬菜，最後吃澱粉的習慣。

她特別提到，不要限制自己一堆東西不能吃，否則食慾哪天反撲了會很可怕，反而很容易復胖，她曾說自己是「火鍋魔人」，形容火鍋是很好的瘦身夥伴，但要控制份量，以及選擇健康的食材吃。例如，不吃加工過的火鍋料、餃類和丸類；主食澱粉則用雞蛋、芋頭、山藥來取代白飯和冬粉，像有時菜盤裡也會有南瓜，選擇好的澱粉比較不易囤積脂肪。

而主餐就選白肉海鮮，例如吃深海魚肉、蝦子或是雞肉，減少吃油脂含量高的雪花牛肉、豬五花，湯底就選昆布、雞湯的清淡鍋底為主，不要選麻辣、沙茶、牛奶，還提到盡量不要沾芝麻醬、沙茶醬、豆瓣醬，連醬油她也很少沾，若想提味就選天然的果醋，蔬菜就以深綠色蔬菜為主，想吃玉米就選玉米筍，因為玉米筍是蔬菜，玉米是澱粉，能讓你吃飽而不會攝取過多熱量。