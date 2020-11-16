減肥聖品酪梨料理DIY！5種簡單食譜大公開　手殘黨別只知道配吐司

▲超級食物「酪梨」被金氏紀錄選為全球最健康的食物。（圖／well plated）

超級食物「酪梨」被金氏紀錄選為全球最健康的食物，農委會也指出「生吃」最有營養！但在家吃酪梨，吃來吃去就是酪梨吐司、酪梨沙拉，偶爾多點變化打成牛奶，是不是覺得有點膩了？今天與各位分享5種超簡單酪梨創意料理，手殘黨（儂編本人）別擔心，不開火也不加熱，保留酪梨完整的營養價值，而且顏值超高，做完別忘了拍照上傳！

酪梨巧克力慕斯

想不到吧！酪梨竟然可以加進巧克力慕斯，口感滑順又綿密！而且做法超簡單，只需要3步驟就可以輕鬆搞定，做出營養滿分的高級甜點，解嘴饞也好過癮，可按照個人喜好選擇巧克力濃度或其餘配方比例喔！

備料（4人份）：

110克60%巧克力、2顆酪梨、3匙可可粉、60ml牛奶、1小撮鹽、1匙蜂蜜、適量莓果。

作法：

1. 將巧克力切碎，微波至完全融化，取出後等待其充分冷卻。

2. 酪梨加入融化的巧克力、可可粉、牛奶、鹽、蜂蜜，攪拌至光滑奶油狀。

3. 倒入玻璃容器，冷藏2小時以上，放上莓果當裝飾，就完成啦！

酪梨藍莓抹茶冰棒

夏天到了就是要吃冰！夢幻的紫配綠藍莓抹茶冰棒，加入酪梨後口感來到了另一個層次，更加香醇濃郁！簡單的健康食材，就能有意想不到的好滋味，炎炎夏日來一支實在透心涼！

備料（約10支）：

300ml藍莓果醬、1顆酪梨、2小匙抹茶粉、1/2匙檸檬汁、400ml牛奶、1匙蜂蜜。

作法：

1. 將酪梨、牛奶、抹茶粉、檸檬汁、蜂蜜混合均勻至奶油狀。

2. 藍莓果醬倒入冰棒模具，再倒入酪梨抹茶牛奶，冷凍約3小時變硬後，然後就登登！完成了！