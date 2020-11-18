邵雨薇快速讓身材小一號的飲食習慣　營養師認證「3種食物」消水腫必吃

認愛吳慷仁的女星邵雨薇，近幾年轉戰戲劇和電影演出，有實力也有高人氣，最近與賀軍翔合作的《天巡者》熱播中，是台劇少見的神鬼故事，備受大家期待。除了好演技，許多人對邵雨薇的纖瘦身材也很關注，身高167公分的她，體重竟然只有4開頭，四肢細到感覺風一吹就會飄走，看似天生瘦，沒想到她其實也有減肥經驗，一起看看。

看過邵雨薇本人的身材，真的非常纖瘦，但她笑說自己是吃的胖的人，有時太放縱還是會變胖，只是也瘦的快，剛拍《1989一念間》時，體重只有38公斤，為了演活大食怪，加上劇組便當太好吃，狂吃增肥到46公斤，後來遵守先吃菜再吃肉，最後才吃澱粉的飲食習慣、每餐吃7分飽、慢慢咬慢慢吃，以食補的方式慢慢調理，現在又回到了平常的42～44公斤體重。

邵雨薇先前也曾為了詮釋《樓下的房客》中女鬼那種飄飄然的感覺，硬是在三個月內瘦到40公斤，她提到因為拍戲時比較沒時間運動，會用控制飲食的方式來瘦身，那段期間的減重菜單，早餐以水煮蛋、燙青菜、芭樂、奇異果、蘋果為主，中午正常吃，但會避開精緻澱粉，盡量挑選全麥麵包或五穀雜糧，並且多喝水，以及嚴格遠離高熱量零食和含糖飲料。

就算吃健康的食物，她提醒每一口，都要慢慢咀嚼再吞下，她建議，可以把澱粉放在早上吃，能夠有更多的時間消耗掉多餘的熱量，她曾在臉書分享自己有吃麥片的習慣，麥片含有豐富的膳食纖維，吃了會有飽足感，還可降低體內壞的膽固醇、促進腸胃蠕動，她通常都是選無糖大燕麥片當底，加鮮奶或是無糖豆漿當早餐或午餐，下午茶也會把麥片當零食吃，加點水果乾就很美味。