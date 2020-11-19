矯正骨盆歪斜、改善經期水腫生理痛　5個動作鍛煉髖關節骨盆底肌群

矯正骨盆還能瘦身？！女性的骨盆、髖關節與生理期有相當密切的關係。當骨盆歪斜、前傾、後傾、髖部緊繃時，就會影響整個身體。VG享受運動推薦瑜珈老師Katie和中醫師何穎盈矯分享的開髖、提髖、骨盆底肌訓練及矯正骨盆練習，不但能增加髖關節穩定性、還能改善骨盆區的氣血循環、並且釋放負面情緒、改善生理期不順經期水腫。

女性的骨盆與生理期有著相當密切的關係。

提出矯正骨盆瘦身操的日本名醫福辻銳記表示，骨盆是人體的基石。

正如如果基礎不牢固，建築物容易倒塌一樣，人的骨盆若歪斜不牢固，可能會引起身體上的各種麻煩。當骨盆歪斜或扭曲變形時，它會影響整個身體的骨骼，包括骨盆上方的脊椎和頭骨，以及骨盆下方的膝蓋和腿。骨骼變形還會導致肌肉失衡，壓迫神經並造成五臟六腑失調。

下腹突出代謝變差，原來起因於骨盆歪斜

加上背痛、肩膀僵硬、內臟不舒服、頭痛、膝蓋痛等，那就真的是永無止境。特別是骨盆內部器官（結腸、小腸、膀胱、卵巢、，子宮等）會受到影響，還會出現小腿粗、小腹凸起、臀部外擴等肥胖問題。

造成骨盆歪斜3日常

矯正骨盆瘦身操簡單2招

動作一 髂腰肌瘦身運動(約0:15″)

1.彎曲膝蓋 將你的大腿抬起來 往上抬至極限

2.站直雙手自然下垂即可

3.身體不要晃動(若無法平衡站立的人可手扶牆或桌面做練習)

4.在原地踏步把你的膝蓋抬高

這個動作能夠鍛鍊腹部深層髂腰肌之外，還能柔軟髖關節，緊實髖關節肌肉，有效消除贅肉。

貼心小提醒

1.膝蓋超過你肚臍的高度 維持3秒

2.做的時間 大概可以維持到五分鐘左右

3.下腹部用力，避免肩膀往上抬

動作二 單腳繞圈練習(約0:13″)

1.兩腳與肩同寬

2.雙手輕輕放在髖骨上方

3.身體穩定後把右腳往上抬高

4.感覺髖關節的動作 將腳開至最大 維持在這3秒

5.然後繞一圈

6.回到中間後換邊練習

這個訓練能夠緊實髖關節周邊的肌肉，每邊各做3組每天3分鐘，重複這個動作能夠讓髖關節更柔軟。

貼心小提醒

1.做的時候若發現不太穩

2.腳可以先不用抬太高

3.深呼吸 慢慢將腳張開

4.速度越慢越好 肌肉越有感