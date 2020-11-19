男星們也瘋間歇性斷食法　吳慷仁、瘦子、李榮浩分享超狂「瘦身食譜」

誰說只有女明星注重管理身材，許多男明星也為了上鏡頭而拚命減重，這次就來盤點那些快速瘦身的男星們，都是如何在短時間內成功甩掉肥肉，變身成精壯肌肉男，像吳慷仁不到一個月就瘦14kg、李榮浩一個月則是瘦了8公斤、瘦子也在1個月減了4公斤，rain也花3個月的時間，就瘦下10公斤，而他們能瘦下來的共同點，就是都有嘗試間歇性斷食，詳細運動及飲食菜單一起看看！

今年37歲的吳慷仁，經常為了拍戲「忽胖忽瘦」，敬業的程度人盡皆知，他曾經為戲刻意把皮膚曬得黝黑，瘦到只剩57公斤，今年2月又接下新戲，為角色增胖到88公斤，後來又逼自己要恢復目標身形，開始積極鍛鍊身材，不到一個半月就練出精實8塊腹肌，也成功瘦回標準的74公斤體重，還笑說現在是10年以來體態最好的時候。

他今年在美妝活動上表示，減重秘訣就是少吃多動，還自曝自己的方法很激烈，呼籲大家不要學。他三餐吃得很少，還搭配16:8間歇性斷食，不過他說，「身體很聰明，不給他吃東西會以為世界末日，就會儲存很多熱量」，比起拉長空腹時間，認為6:1更有效，也就是6天少量正常吃、1天放鬆吃喜歡的食物，沒有壓力反而瘦的更快。

而控制飲食的這6天，當然不能亂吃，他建議要少吃精緻澱粉、糖分高的食物，多吃蛋白質為主的雞胸肉、水煮蛋，加上每天健身兩小時，重訓和有氧輪流，毅力十分驚人，宛如橡皮人那樣超有彈性，體重上上下下相差有30公斤，體型在一年多時間變換了多種尺寸，一下壯到撐爆襯衫，一下瘦到變皮包骨，真的很厲害。