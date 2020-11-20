小禎又更瘦了！親授管理體脂秘訣　私藏菜單、居家運動一次公開

小禎（胡盈禎）的瘦身故事真的超勵志，她透過均衡飲食與規律運動，狠甩了40公斤以上，體脂更從41%降到現在的19. 7%，激勵無數想讓體態變更美的女性。近日她在臉書分享飲食三原則，還加碼公開管理體脂的私房食譜、居家運動，連專業營養師都稱讚，這才發現，原來瘦身也可以吃很好！

在體脂管理的漫漫長路上，除了要有強的恆心與毅力，擁有正確的健康觀念及方法，更能有效管理體脂，而小禎在臉書提出三個祕訣，運動營養師楊承樺，也針對她的觀念一一講評。

瘦身祕訣一：減肥不能只靠意志力，偶爾也須滿足口慾！

楊承樺營養師解釋，許多人在體脂管理的過程裡，常採用過度節食的激烈、錯誤手段。事實上只靠意志力控制飲食，當意志力消散後的報復性飲食更可怕，應保持三餐定時、定量，也可適量享用油煎料理，適時釋放壓力，讓口慾能獲得滿足，以避免忍過頭出現報復性飲食。

瘦身祕訣二：選擇原型食物

原型食物指的是未經過度加工處理的食物，通常一眼就能看出這些食物的原本樣貌。營養師指出，原型食物能更保留食物的完整營養，給人的滿足感也較高。以去皮雞胸肉來說，根據食藥署的資料，除了平均每100克含有高達23.3克的蛋白質，熱量更僅117大卡（資料來源：食藥署食品營養成分資料庫新版）；另外，膳食纖維類原型食物-地瓜，也能幫助帶來飽足感，避免過量的進食。

瘦身祕訣三：減肥不吃油超NG

油脂是人體所需的重要營養素之一，若是油吃的太少，會影響身體運作，皮膚也會沒氣色，只要在管理體脂的期間，慎選油品並適量食用，是沒有問題的，但楊承樺營養師建議，日常飲食應兼顧飽和、不飽和等不同類型的脂肪酸，有取得不易形成體脂肪的健康食品認證，可以比較放心去享用，不過還是要適量喔！