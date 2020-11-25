朴敏英「中空纖腰」性感逼人　靠蘋果斷食餐、日常運動塞進OL套裝

大方承認整過形的韓國知名女星朴敏英，擁有窈窕身材以及完美臉蛋，瓜子臉大眼睛，還有高挺的鼻樑，許多網友也稱讚是最成功也是最美的整形範本。近日，她在個人社群網站上傳一組，穿著短版運動裝和緊身褲的火辣瑜珈照，大方曬出蜂腰與翹臀，引發不少話題，瞬間成為焦點，吸引眾人的目光。

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文

朴敏英經常在社群網站分享工作側拍照，也不吝展現好身材，她近日替品牌拍攝形象廣告，可以看到照片中的她，小腹超平坦，完全沒有一絲絲贅肉，原本貼文寫下「我腳踝超柔軟（靈活）！」，沒想到大家都把注意力放在身材曲線上，只見她身穿短版的上衣，隱約露出結實的川字腹肌，讓粉絲看了超羨慕。

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文

其中一張她趴在瑜珈墊上，擺出瑜珈中的「眼鏡蛇式」，更將她的翹臀曲線完美展露，事實上，朴敏英在飾演《金秘書為何那樣》及《她的私生活》時，零小腹和蜜桃翹臀好身材，就狂被討論，穿起OL的襯衫加窄裙的職場穿搭，真的太美，從側面看，也完全沒有惱人的凸小腹，讓人好奇她維持身材的方法。

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文

雖然朴敏英現在有著惹火身材，其實她曾有過嬰兒肥困擾，早期剛出道跟現在完全是兩個模樣，為了上鏡頭好看，靠著飲食控制、穴位按壓以及規律運動，才造就精緻的臉蛋與好曲線，身型也跟著小了一號，展現健康勻稱的線條。