出道多年身材不走樣　看影后桂綸鎂不節食的「佛系飲食管理」

第57屆金馬獎於上週六圓滿落幕，桂綸鎂、陳柏霖久違合體，攜手擔任頒獎嘉賓，激起觀眾的回憶殺，而曾在2012年以《女朋友。男朋友》奪得第49屆影后的桂綸鎂，今年再度以黑色喜劇「腿」 四度入圍金馬獎最佳女主角，她選穿白色系的長禮服現身，典雅的風格完美襯托出她的仙氣，舉手投足散發著文藝空靈氣息，輕鬆在紅毯上脫穎而出。

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桂綸鎂18歲時以《藍色大門》出道，後來也陸續演出多部影劇，精湛演技擄獲許多粉絲的心，近幾年更多次入圍金馬獎與亞太影展，可說是頒獎典禮的常客，亮眼表現足以證明她在影壇的地位。不過，更讓人羨慕的是，出道多年的她身材都沒走樣，經常日夜顛倒拍戲還能時刻維持美好的體態，實在不簡單，一起來看看這位仙氣滿滿的女神，都是如何養身材的！

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原本就很纖瘦的桂綸鎂，曾經為了電影角色的需求減肥、把自己曬很黑，連班都曬出來，肌膚也變得乾燥粗糙，一般人可能會感到捨不得，她卻說演員的身體是屬於角色的，不是自己的，認為能夠給大家不同的「美」也很不錯，不覺得是在犧牲自己，當時她拍完戲，也不急著美白，走的是「佛系路線」，凡事順其自然，不會過於強求，認為學著調整心情就好。