出道多年身材不走樣 看影后桂綸鎂不節食的「佛系飲食管理」

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不過在維持體態上，她有自己一套原則，透過飲食控制和快走，2個月內瘦了2、3公斤。為了有效瘦身，達到角色需要的纖瘦體態，當時一進劇組，導演直接給了桂綸鎂一台體重機，天天都站上去量體重，絲毫不能懈怠，也因此可以督促自己，不能亂吃東西。

飲食方面她不節食，特別講求食療，烹調方式以清淡為主，會選健康的原型食物，多吃紅綠黃三色蔬果來補充營養，並且遵循少油、少鹽、少醣的原則，以做好熱量控制。

而三色食物有哪些呢？紅色食物能補氣補血，例如紅甜椒、番茄、蘋果、蔓越莓、火龍果、櫻桃、桑椹、石榴等；綠色食物有疏肝、解鬱作用，且含有纖維質，能幫助消化、預防便祕，常見於各種蔬菜，例如菠菜、空心菜、花椰菜、青椒、青豆、絲瓜等。

黃色食物則對脾胃大有助益，可吃紅蘿蔔、木瓜、山藥、地瓜、黃豆、香蕉、南瓜、小米、柳橙，裡頭豐富維他命B群，能幫助提振精神，其它像是生薑、咖哩粉等香料，適量吃有助於身體暖和。

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像她在劇組還會自己煮湯喝，例如玉米排骨湯或蘿蔔排骨湯，再搭配清燙的白麵條就是一餐，雖然減肥期間戒掉吃澱粉，可以在短期之內瘦下來，但身體反而會分解肌肉組織或蛋白質，可能會有頭昏眼花、四肢無力或注意力不集中的問題，桂綸鎂減肥期間也會吃適量的澱粉，幫助增加體力，也保護肌肉不被分解，但切記不能過量，要均衡飲食。

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