減肥總是失敗？改掉讓努力變白費的「6個增肥地雷」讓你再瘦一點

相信有很多正在瘦身的人，都有個疑惑，明明已經遵守規律運動與均衡飲食的原則，怎麼還是瘦不下來，減脂計畫總是失敗，到底是哪個環節出問題呢？原來很多日常的小習慣，會讓減肥之路的努力都變白費，以下就整理出幾個讓你瘦不下來的原因，一起看看，你都中了幾項？

先前有分享過，飲食不正常、睡眠不足、愛吃宵夜、狼吞虎嚥、水喝太少、吃太多精緻的碳水化合物以及節食，會降低新陳代謝的效率，使減肥更困難，當然，減肥哪有這麼簡單，碰到停滯期是必經過程，只要改變習慣，把目標放長遠一些，不要急於求出成效，持之以恆的做下去，一定會看見效果。

1.自以為吃的健康

明明減肥食譜很健康，也很養生，怎麼會變胖？像燕麥粥、麥片、五穀雜糧餅、養身饅頭，其實都算加工過的食物，不是原型食物，又加上水果，容易糖分攝取過多，還有你以為很健康的輕食沙拉，其實也誤踩了增肥的小地雷，藏有隱形的卡路里，要注意裡面的沙拉醬、堅果、麵包丁、酪梨，一個不小心吃過量，就容易攝取過多油脂，累積多餘的熱量，減重不成反而還變胖！

尤其是沙拉醬本身所含的熱量，還可能超過整個蔬菜沙拉的熱量，你要多花費30分鐘的快走，才能燃燒掉沙拉醬的熱量，建議可以選用水果醋、油醋醬來取代千島醬、凱薩醬，當然若是以減重為目的，最好不要添加任何醬料。