減肥總是失敗？改掉讓努力變白費的「6個增肥地雷」讓你再瘦一點

2.纖維質攝取不足

飲食中缺乏纖維可能會使你變胖，這是因為纖維有助於控制食慾，幫助穩定血糖，以及延長飽足感，還可減少口腹之慾，有研究顯示，每天多吃14克纖維，能減少攝取10％熱量，飲食中增加水果、蔬菜、全穀類，還能促進腸胃蠕動，減少便秘。但提醒，在水分不足的情況下，死命攝取纖維質，反而會讓糞便又乾又硬難排出。建議女性平均每天應攝取25克纖維質。

3.蛋白質攝取不足

蛋白質是構成細胞的主要成分，也是身體很重要的營養素，缺乏蛋白質除了會造成營養不良，身體會利用肌肉中的蛋白質來產生能量，你減掉的體重很可能是肌肉組織，熱量消耗就會降低，人就容易胖，身體也會越來越虛弱。足夠的蛋白質能促進肌肉生長並保持肌肉質量，有助於維持肌肉的穩定性，同時延長你的飽足感，減少飢餓素的產生。

不過，也不能因為想要增肌減脂過度攝取蛋白質，一般人大概是攝取自己體重乘以1.2 公克的量，每天需均勻攝取6份豆魚蛋肉類之外，其他蔬菜、水果、纖維、穀物也要均勻攝取。

4.只做有氧運動

雖然進行有氧運動可以增加心臟跳動頻率，像是慢跑、跳舞等等，幫助大量排汗，前期能夠有效瘦身沒有錯，但其實你的肌肉量也會跟著脂肪一起降低，不久就會碰到減肥撞牆期。真正能燃燒脂肪的是肌肉阻力訓練，能有效刺激肌肉成長，比如重訓，當肌肉增加，不只身形更好看，還能夠提升新陳代謝的效率，比較不易形成脂肪堆積而發胖喔！