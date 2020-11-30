2020聖誕限定精油、香氛禮盒推薦清單，年末幫身心一起大掃除！

距離聖誕節越來越近，除了絕美的彩妝保養品，限定的精油、香氛禮盒也不能錯過，在這個不安穩的2020年，拿來放鬆壓力超適合，今年聖誕節推出不少包裝精緻、內容物也超吸睛的療癒組合，幫你舒緩身心靈，把壞情緒趕走，2021年重新出發！

AROMATHERAPY ASSOCIATES

品牌以「珍愛時光」為主軸推出頂級芳療保養組合，英倫玫瑰寵愛一次就能購入沐浴油、香薰蠟燭還有新推出的乳香面膜、玫瑰粉嫩軟絨包；清新淨化含有心靈之沐系列全品項，為生活添加天然芬多精，隨時如同接觸大自然般放鬆；有睡眠障礙就選舒緩好夢，睡前透過沐浴油、噴霧、護膚霜、香薰蠟燭，沉靜舒眠時光。

另也有典藏芳療精油珠寶盒，特別收入10款經典複方精油，不管是想放鬆思緒、振奮心神，淨化紓壓，都能在這款經典禮盒裡找到最適合當下需求的精油；外出旅行也想使用精油，就選輕旅經典滾珠，包含早晨喚醒、晚間放鬆，以及日間專注共三款；最後是「櫃姐最愛」的舒緩呵護寶盒，內含有一顆舒緩浴鹽晶球，未融化前可按摩痠痛的肌肉與穴道，也可丟進浴缸裡一起泡澡。

NEOM

英國有機香氛品牌NEOM 2020 耶誕限定系列以歡快的色彩和圖像設計，結合手感極佳的霧面玻璃燭杯，傳遞簡單並充滿療癒力量的暖心祝福，全系列 11 款期間限定商品。其中耶誕節專屬香氣有聖誕祈願、香料萊姆，聖誕祈願屬於紓壓系列的香氛，香料萊姆是明亮愉悅的氣息，會讓人忍不住想深呼吸，香氛精油更可以搭配香氛機使用，為居家空間增添清新的節慶氣息。

而經典香氛也有推出耶誕禮盒，包含皇家奢華、舒緩恬睡、靜心舒眠、日安美好，裡頭有香氛精油、護手霜、沐浴油、潔膚露、枕頭噴霧等等，更首度推出護手霜耶誕禮盒，一次收入四款香氣，當你需要心情愉悅、提振思緒、身心放鬆或是深層紓壓時，都能選一種香氛療癒自己，讓雙手揉捻出精油氣息。