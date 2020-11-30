「棒式」這樣做最有效！常犯錯誤、正確姿勢、燃脂瘦肚的變化式推薦

「棒式Plank」要做多久才夠？

一般初學者可以20秒鐘為一輪，休息30秒繼續，連續做3次，之後可以慢慢加時間像是60秒鐘，甚至兩分鐘，但是最好不要超過兩分鐘，避免對脊椎肌肉造成壓力傷害。

常見的「棒式Plank」錯誤

最常見的就是脖子抬得過高、腰部往下塌或將臀部太高，所以做棒式的時候，還是建議旁邊有個鏡子，可以觀察自己的體態是否保持水平。如果你的姿勢錯誤，第二天你不會感到腹部痠，取而代之的會感到脖子僵硬，腰背酸痛或臀部疼痛。

什麼樣的人該避免「棒式Plank」

對大多數人來說，「棒式Plank」是一種易做、沒有空間時間限制又安全的運動。但是長期骨盆肌肉功能偏弱、或骨盆常疼痛、體重過重的人建議先諮詢醫生。如果是懷孕的女性，請先詢問醫生，並在專業教練的監督下進行。

進階「棒式Plank」變化版推薦

其實很多人以為「棒式Plank」可以瘦身燃脂其實是錯誤的觀念，只單純做靜態的棒式，減脂瘦小腹的效果有限。但進階版的動態棒式有比較高的運動強度，對於瘦身、尤其是瘦小腹、燃脂就很有效果，以下推薦常見的進階「棒式Plank」變化版。

側平板支撐 Side Plank

側平板可以改善身體協調性以及增加身體的平衡感，同時強化核心肌群以及手臂力量。

1 右側臥，用右前臂支撐上半身，左手臂彎曲置於頭部旁，臀部著地。

2 將臀部抬離地面至肩膀、屁股、腿呈一直線。

側平板轉體 Side Plank Rotation

側平板的變化版，更加鍛鍊側腹肌群與核心穩定度，進階者可以挑戰看看。

1 右側臥，用右前臂支撐上半身，左手臂彎曲置於頭部旁，臀部著地。

2 吐氣，用手肘撐起身體，將臀部抬離地面，雙腿伸直，左手向上延伸，使身體呈一平面，吸氣。

3 吐氣，左手向下彎曲至腹部下方、身體旋轉至兩肩與地面平行，吸氣，回到步驟2位置。