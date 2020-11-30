「棒式」這樣做最有效！常犯錯誤、正確姿勢、燃脂瘦肚的變化式推薦

平板支撐開合腿

1. 身體呈趴下，前臂和兩腳的前腳掌撐於地面，先做身體平板支撐。

2. 身體撐起來的位置應與地面平行，注意在做平板支撐的時候，不可以塌腰。

3. 平板支撐做好後，我們開始進行動態開合腿的訓練，先將左腳向左邁一步，再將右腳向右邁一步，兩腳打開的距離與肩同寬

4. 打開後再將左腿放回至起始位置，之後右腳向左腳併攏。這樣一次的動態平板支撐開合腿才算完成。

平板手肘交替支撐

1. 雙手、雙腳支撐於地面做平板支撐的起始動作，兩手撐的距離與肩同寬，兩手指完全張開撐住地面。

2. 平板支撐做好後，將左手的手肘彎曲，並用左手前臂撐地，撐地後彎曲右手肘將右手前臂撐地。

3. 兩個前臂同時撐地之後，再將左手手掌撐地，左手手臂再次伸直，同時右手手掌撐地，右手手臂再次伸直，依次交替進行即可。

4.雙手撐起來回到步驟1的動作。

軸撐變化、船式、爬山姿….五招瘦小腹Plank棒式

以下五招Plank軸撐棒式、軸撐側棒式、跪姿軸撐側腹收縮與船式，不但能夠幫你瘦小腹還能鍛練腹肌虐出人魚線！

※圖、文 BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀：

在家就能簡單達成！每天15分鐘，練出完美核心肌群2動作

姊妹合體示範！木村心美與木村光希超強【核心鍛鍊】運動菜單曝光。

3分鐘練完腹部好像要炸裂！瑞瑪席丹Rima示範超有感平板支撐(Plank)棒式變化版。

不上健身房也能擊退腹部贅肉，12個「有感瘦小腹」瑜珈體式！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。