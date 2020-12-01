合體穿薄紗深V透視爆乳裝比辣！揭秘小S、蔡依林緊急瘦身菜單

蔡依林《Ugly Beauty》世界巡迴演唱會高雄站完美落幕，29日的最終場邀請到國際巨星小S助陣，兩人分別穿上黑、紅的透視裝應戰，展現火辣好身材，而熱唱《MR.Q》後小S還在台上激吻Jolin兩秒鐘，掀起全場最高潮。除了話題十足的橋段，引起討論的還有蔡依林和小S的驚人身材，真實展現什麼叫做「腰束、奶澎、卡撐硬扣扣」的狀態，一起來看看她們的健身飲食秘訣。

蔡依林在演唱會上穿大紅色的開高衩連身裝搭配X型胸貼，而小S站在前凸後翹的蔡依林旁邊，也沒有被比下去，以黑色深V類似款同台飆唱，尬舞時腳還踩著高跟的貼腿過膝長靴，盡顯好曲線，其實她為了這場表演下了許多功夫，除了勤練舞以致雙腿膝蓋留下大片淤青之外，連飲食也卯足全力控制，一餐只吃水煮蛋、豆腐、肉片、3樣青菜，加起來連小小的餐盤都塞不滿，份量有夠少。

事實上小S能夠維持好身材全靠毅力，經常在臉書分享健身日常，平時飲食上超過6點不吃東西之外，運動最愛的是尊巴舞（Zumba Dance），有趣又能燃脂，一小時最高能燃燒450～600卡路里，最近還跟著健身教練上重訓課程，此外，她也很要求自己的體態，走路時絕不駝背，站著或坐著時都是腰身挺直，常常提醒自己記得「抬頭挺胸」，只能說就算天生條件不錯，後天的努力也很重要。

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