合體穿薄紗深V透視爆乳裝比辣！揭秘小S、蔡依林緊急瘦身菜單

不過蔡依林前凸後翹的好身材更是辣翻眾人，她也表示自己改變了飲食習慣，以前為了維持完美體態，實行過極端的節食瘦身法，導致身體出現狀況，過得不開心又失去健康，後來尋求營養師的協助，從體質去調整適合的飲食，每天照吃三餐，注重均衡飲食，澱粉、蛋白質、蔬菜缺一不可，她也提到不能完全戒油，會使身體肌膚失去光澤，只要適量攝取是沒問題的，多年來仍維持41公斤的體重。

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她每天還會喝8~10杯水，為避免水腫，超過四點不吃水果，若工作量比較大，還會喝雞精補充能量，肚子餓的小零食會選堅果吃，適量的補足健康的油份，而在運動方面除了會練舞之外，也會練瑜珈、騎腳踏車、打羽球、桌球、重訓等，藉機訓練自己的肌耐力和心肺功能，同時提升身體的柔軟度，不僅讓線條更完美，也練出好的體力，才能在演唱會上有所發揮。

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今年剛滿40歲的蔡依林，看不出真實年紀，卸下舞台濃妝的素顏照讓人吃驚，她會提醒自己每日至少睡滿6～7小時，避免熬夜皮膚比較不容易暗沈，代謝也會比較好。呸姐的養顏秘訣還有重視卸妝清潔，特別的是會仔細卸除眼部與唇部彩妝，還會搭配眼霜按摩眼周舒緩疲勞，以及在睡前厚敷護唇膏滋潤雙唇，也會定期敷臉、做蒸氣浴，打造透亮水嫩肌膚，一點都不馬虎。

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在彩妝和保養上，她都講求程序簡單，若沒有工作或是私底下出門時，臉上的妝容會盡量簡化，頂多畫一點眉毛、塗上潤色護唇膏或口紅就完成，會減少使用難卸除的唇彩品項，避免唇部肌膚有負擔，卸除不完全的色素若沈澱，還容易加深唇色變的暗沈，因此她才會呼籲「不管再累！都一定要認真卸妝、洗臉」，有好好的洗臉離好膚質就不遠了，而基本的保養品呸姐認為擦上精華、乳液其實就很足夠嘍！