冬天懶得動？擊退橘皮、加速燃脂、提升運動效果　瘦身菜單＋按摩穴道一次提供

冬天懶得動，又不想繼續胖下去，不妨藉由穴道按摩來改善！根據中醫的理論，按摩身體穴位即能舒通經絡、改善不適，也能有效幫助瘦身，調整體內水分平衡代謝。來自法國的精油專家結合「芳香療法」與「中醫穴道」的治癒力量，針對加速燃脂瘦身、擊退惱人橘皮以及提升運動效果，提出對應的按摩部位、飲食和運動，一起看看！

明明很努力想減掉多餘的體重，重塑身材輪廓，效果卻不理想嗎？除了從飲食及運動下手外，大家都明白要達到這個目標，必須施行整體的措施，還包括精油穴道按摩，身兼精油專家以及藥師的丹妮兒費絲緹，就提出以下燃脂瘦身計畫，從今天開始執行吧！

穴位指壓

8 點：早餐

無糖、無代糖的綠茶。2 片六種穀物麵包，塗上奶油。1顆蛋、1片火腿、一點乳酪，可從中擇一。2 顆小紅橘。季節不同時，也可以用杏桃取代。

9 點：散步

平日深居簡出者：散步1 小時。平日習慣慢步者：快步走1 小時。平日習慣快步者：跑步1 小時。

10 點：燃脂律動

15 分鐘緊腹瘦腰運動。先做深蹲，再做平板支撐與波比跳。

13 點：午餐

大紅豆或青椒沙拉。鮭魚排搭配四季豆。1 片雜糧麵包。2 個奇異果。水。

15 點：動起來！

散步2 ∼ 3 小時，散步地點沒有限制，可以在海邊、森林、購物中心等地方；或可以進行其他體能訓練，什麼都好。

20 點：晚餐

義大利雜菜湯。印度米配雞肉。無脂新鮮白乳酪，添加可可或肉桂。水。茶。