冬天懶得動？擊退橘皮、加速燃脂、提升運動效果　瘦身菜單＋按摩穴道一次提供

橘皮是女人的夢魘，就連身材纖細的女人都避之危恐不及。基於美觀，沒有人想要被橘皮組織纏身。無論是消水腫、除橘皮、緊緻肌膚的功夫，一個都不能少，才能擁有美觀且健康的肌膚。

穴位指壓

8 點：早餐

1 杯無糖的茶。

1 盒無糖豆漿優格，添加3 湯匙燕麥片和肉桂。

半個葡萄柚。

10 點：動起來！

高強度下肢運動1 小時：跑步、水中律動、水中跑步、水中飛輪。情況不允許的話，也可以在室內運動，比如使用機器，或是在家：用跳繩加上其他的下肢訓練。都不行的話，至少也要到戶外快走，別忘了先做2分鐘的熱身運動，膝蓋和腰部熱起來後，用自己最快的速度快走。

13 點：午餐

醋醃蘆筍。烤火雞胸肉，搭配四季豆、巴西里與蒜頭。1 小碗草莓。

15 點：呼吸運動、瑜珈

慢性壓力會提高身體儲存糖份和油脂的能力，因此，進行深呼吸與舒緩壓力的呼吸運動會有所幫助。以下兩種瑜珈姿勢可以伸展到大腿和臀部的肌肉，消除水腫：1.踝碰膝式2.快樂嬰兒式。

16 點：點心

傳統布列塔尼可麗餅，作法如下：700 毫升的水+500 公克蕎麥麵粉+15 克的鹽，攪拌過後靜至幾個小時。煎可麗餅前，再度拌勻粉漿，讓粉漿呈現濃稠均勻的質地，必要時可以加水。然後就可以煎了。

20 點：晚餐

青椒、削片櫛瓜、蒜頭、橄欖油、檸檬、蝦夷蔥，把以上材料煎成歐姆蛋。1 顆西洋梨。請注意：一天至少喝1.5 公升的水。