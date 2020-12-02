冬天懶得動？擊退橘皮、加速燃脂、提升運動效果　瘦身菜單＋按摩穴道一次提供

運動的確對身心健康都有益，但也可能引起肌腱炎、肌肉痠痛、扭傷或其他疼痛。穴道按摩可以幫助你跑得更遠騎得更久、增加速度、運動後更快恢復、保護脆弱的關節以及舒緩肌腱炎。同時也提供適合運動吃、容易消化的飲食，它能產生持久的能量，搭配熱身和運動後伸展時適用的穴道按摩，能幫助身體代謝掉運動時產生的廢物。

穴位指壓

除以下穴位外，也要根據個人情況，針對感到痠痛的部位按摩：膝蓋、肩膀、背、大腿等。

8 點：早餐

無糖、無奶，也不加其他單糖的茶或咖啡。1 碗麥片粥+ 植物奶+1 湯匙杏仁抹醬，也可以將杏仁抹醬改成1 把杏仁、腰果或榛果。

9 點15 分：動起來！

跑步、騎自行車、打乒乓球、羽毛球等運動。

13 點：午餐

香菜豆芽菜沙拉。紙包鮭魚搭配檸檬糙米。1 個小芒果。

15 點：動起來！

跑步、騎自行車、乒乓球、羽毛球等運動。

20 點：晚餐

小扁豆奶油濃湯。鴨肉柳條搭配白花椰菜泥佐肉豆 。1/4 顆鳳梨。

21 點：運動專用香氛沐浴

在浴缸中放37度的水，另外把6滴檸檬尤加利，或真正薰衣草精油與沐浴基底油混合。浴缸的水準備好後，倒入混合物；泡澡20分鐘後，不必沖水，直接起身離開浴缸。

本文整理自／采實文化《精油芳療．手足按摩應用圖典》

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