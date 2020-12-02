短時間消耗900大卡、每次4分鐘燃脂整天　瘦全身的「高效率減肥運動」菜單

有緊實的身材曲線和凹凸有致的腹肌線條，是許多女人的目標，偏偏運動這件事對很多人來說特別痛苦，若你想要瘦身又不想太無聊，不妨試試有趣又能盡情出汗，堪稱世界上最強瘦身舞蹈的Zumba有氧運動，又或者再搭配TABATA間歇訓練，它們不需花費太長的時間，就能燃燒脂肪，像楊丞琳、陳妍希、王心凌、小S都很熱愛！

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在 Instagram 查看這則貼文 王心凌 Cyndi Wang（@cyndiloves2sing）分享的貼文

楊丞琳最近終於瘦到目標體重44公斤，她每週固定運動三天，通常是高強度的肌力訓練加上有氧運動，其中最愛的就是Zumba課，能夠有效鍛鍊心肺和燃脂瘦身，不時的會在社群網站分享練舞日常；好姐妹王心凌為了提升自己的體力，也開始跳Zumba，還會跟著楊丞琳一起跳，偶爾也會揪團跟朋友們上團體班，才能維持勻稱身材。

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小S徐熙娣也經常分享對Zumba的熱愛，剛好她有跳國標拉丁舞的底子，動起來特別有力，而且節拍感十足，不過這個有氧運動重視的是「快樂瘦身」，因為蘊含各種拉丁元素，像是桑巴、恰恰、曼波、探戈、佛朗明哥等等，舞步變得很自由，就算沒有舞蹈基礎，無法記住舞步或跟上節拍也不用擔心，只要在音樂中擺動身體，就能達到瘦身的效果。