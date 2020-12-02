吃冷飯熱量減半、睡前一根香蕉瘦小腹⋯豆花妹蔡黃汝分享十年維持44KG的秘密！

年初宣布加盟新東家的「豆花妹」蔡黃汝Flo今年工作演歌雙棲同時並進各有斬獲成績亮眼，主演的三立ON檔戲【我的青春沒在怕】收視創新高外，重拾麥克風回歸歌手身份的她繼先前翻唱的單曲〈迷人的危險〉橫掃數位榜佳績後，隔了半年多再度推出全新暖心「陪伴系」單曲〈煙火〉！為了這首〈煙火〉百分百投入的蔡黃汝，特別參與了歌詞內容方向，將煙火比喻為身旁各種情感的陪伴的她，想藉著這首歌感謝身邊曾經陪伴跟幫助過自己人。

以「豆花妹」出道，至今超過十年，蔡黃汝也趁宣傳時大方分享自己十年體重不變的秘訣。「我目前的體重是44KG，對一般人來說是偏瘦，但為了上鏡不得不努力維持。」

飯放涼了吃，熱量會減半

自曝自己超愛吃澱粉，尤其拍戲劇組都是統一訂便當，「如果全部吃完一定會發胖，但有次我在網路上看到米飯放冷就會變低GI食物，一樣的量冷飯比較不易發胖。」她開始嘗試，發現這樣即使一餐吃完一整個便當，一個月後體重也完全沒改變。

這是有科學根據的，澱粉放冷後「抗性澱粉」比例變高，這種澱粉不易被人體消化吸收，血糖上升的速度就會變慢，脂肪也不易囤積，熱量更是會減少成熱飯的一半，假如一碗熱飯的熱量是280卡，冷掉的米飯就只剩下140卡了。