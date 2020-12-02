吃冷飯熱量減半、睡前一根香蕉瘦小腹⋯豆花妹蔡黃汝分享十年維持44KG的秘密！

睡前吃一根香蕉，一週瘦0.8公斤小腹也變平

同樣是在網路上看到的方法，豆花妹實驗一週竟然瘦了0.8kg，而且小腹也平坦很多，「但香蕉要挑過，不要選很多黑斑的，那種太甜糖分太高，要挑微微熟的吃。」不過，她也強調這是自己的經驗不一定適合任何人，許多營養師則建議，想靠香蕉減肥最好的時間是在晚餐前吃，可以防止晚餐過量，睡前吃也要有2個小時給胃消化，馬上睡覺反而影響體內的脂肪消耗，造成反效果。

每餐吃完，一定站半小時

吃完飯如果馬上懶在沙發上，豆花妹嘗試過半個月立刻感覺腰臀變胖、褲子變緊，至此之後她吃完飯一定不會馬上坐下，可以的話走來走做些家事，或站著看電視半小時，幫助消化也能避免肥肉囤積。

發片期一天兩餐！一餐義大利麵、一餐戒澱粉

發片期為了保持顛峰體態，豆花妹一天只吃兩餐，一餐會吃義大利麵，另外一餐則戒澱粉，「之前看過報導，義大利麵可以幫助減重，它屬於低GI的食物，在人體中消化得較慢，且不易形成體脂肪。」同時她會搭配大量的水，一天喝到3000C.C確保新陳代謝。

在YT上跟著做，高強度「間歇性運動」

當然運動也是維持好身材的關鍵，但總是工作滿檔的豆花妹，運動必須更有效率，她會在YOUTUBE上找20分鐘高強度「間歇性運動」的影片，跳完直接滿身大汗，且不用花太多時間就能消耗脂肪。以下是她最推薦的兩支影片，女孩不妨在家一起跟著做。

※圖、文 BY JASMINE LEE

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