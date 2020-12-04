改變「走路方式」就能瘦！比慢跑快走更有效、燃脂減腰圍超有感

而且交叉步行不用像其他運動一樣，需要特地空出一段時間才能開始，隨時隨地都能進行，他提供的訓練訣竅是，將交叉步行融入生活中，一天只需要20步，兩分鐘就能做完一次，建議養成「有5分鐘空閒時間就做交叉步行」的習慣，持續做下去真的可以幫助減重，讓身體變輕盈。

你別以為交叉步行和一般的走路方式相同，大多數人走路會呈現骨盆後傾、外八又加上駝背，因此走路時身體就會搖晃，長期下來會產生很多小毛病。許多人往前跨出步伐健走時，雖然移動了髖關節，但完全沒有動到骨盆，確實執行交叉步行後，身體會慢慢調整體幹肌肉，改善骨盆前傾或後傾的問題。

交叉步行基本動作：走路時想像雙腳從胸骨往下延伸，且膝蓋要互相摩擦。除了手臂高舉、雙手朝後、雙手高舉的走法，還可以同時扭轉腰部，有助於修飾腰間肥肉；或是頸部上下擺動，幫助改善頸部僵硬痠痛。

基本動作1：手臂高舉交叉步行

基本動作2：雙手朝後交扣交叉步行

基本動作3：雙手高舉交叉步行

同場加映運動醫學專家能勢博提出的「間歇式健走」，方法為快走三分鐘，之後再慢走三分鐘，兩種走法交替五次，走路時提醒自己手肘保持90度，上半身肩膀放鬆，背部打直並挺胸，步伐略大於平時的步伐，走到有點流汗，小腿有點疼痛感左右的程度，每天大約30分鐘，每週健走四次，長時間這樣的步行方式，就能夠提升體力，讓你更容易消掉脂肪，並且讓身體變得更健康，提升代謝的效率比單純的慢跑快走更有效！