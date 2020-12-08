小心燕麥吃錯會更胖！達人分享超簡單又吃不膩的燕麥減肥食譜

減重、健身、三高族必吃的燕麥，雖然是高纖低GI的健康澱粉，但其實燕麥五花八門好幾種，有傳統燕麥、燕麥米、即時燕麥、快熟燕麥等等，究竟怎麼吃怎麼挑才健康呢？很多人只知道加入牛奶，其實它還有很多料理方式，最大的困擾就是想破頭也不知道怎麼做，韓國知名部落客朴泫柱因為工作疲於奔命，為了健康養成一日一餐的燕麥飲食，還發明多道美味健康的燕麥料理，一起看看。

朴泫柱提到，剛開始步入職場後，因為嫌麻煩而餓肚子，常常隨便吃打發一餐，結果導致健康漸漸惡化同時還發胖，後來起心動念想擺脫不好的「飲食習慣」來改善壓力和焦慮，因而接觸到燕麥，雖然剛開始不太習慣，但吃了一陣子，原本長期受腹瀉或便秘所苦便舒緩了，以下是她分享的燕麥料理食譜，製作過程也算簡單。

吃燕麥的好處多多，燕麥片含有豐富的水溶性膳食纖維β- 葡聚糖，能增強免疫力並抑制飯後血糖。豐富的不飽和脂肪酸，能降低壞膽固醇，有效排出體內毒素與腸道中的糞便，有助於緩便秘和排毒。重點是燕麥進入人體後，會膨脹成兩倍以上的體積，能長久維持飽足感，特別推薦當成減肥餐食用。

不過，燕麥屬於穀物，碳水化合物含量高，過度攝取的話，反而會使體重增加，也可能造成腹瀉、腹痛等症狀，因此還是要適量食用。

Q 一天當中何時最適合吃燕麥？

不用訂定特別的時間，由於含有豐富的膳食纖維，可以在一天的開始當成早餐，此外，簡單地吃也能維持飽足感，也很適合用來替代晚餐，如果要當成晚餐的話，最好分量稍微減少為佳。

Q 一天可以吃多少分量的燕麥呢？

如果是為了減肥或改善飮食習慣的話，要注意的就是「該吃多少」。剛開始吃燕麥時，推薦一餐從30g 開始，由於每個人對於飽足感的感受不同，再加以調整。如果一開始就吃太多，攝取過多的纖維質，可能會出現腹瀉的症狀，需要特別注意。之後，假使消化順暢、腸胃也沒有不適的話，再慢慢增加分量，但最多不要超過50g。