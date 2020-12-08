小心燕麥吃錯會更胖！達人分享超簡單又吃不膩的燕麥減肥食譜

番茄燕麥粥
• 燕麥片30g
• 披薩起司絲30g
• 水3/4 杯（150ml）
番茄醬汁（冷藏保存3 ∼ 5 日）
• 番茄1 顆（或小番茄10 ～ 12顆，150g）
• 洋蔥1/4 顆（50g）
• 酸黃瓜4 ～ 5 片（20g）
• 黑橄欖2 顆
• 番茄醬2 大匙（可依喜好加減）
• 葡萄籽油1/2 大匙
• 蒜末1/2 ～ 1 大匙
• 阿洛酮糖糖漿1/2 大匙
• 胡椒粒磨碎少許
• 鹽少許
作法：
1 將番茄醬汁材料中的番茄、洋蔥切成適口大小，酸黃瓜、黑橄欖切碎。
2 在預熱好的鍋中，淋上葡萄籽油，放入蒜末、洋蔥，以中小火炒3 ～ 5 分鐘，直到洋蔥稍微變得透明。
3 放入番茄、酸黃瓜、黑橄欖，炒1 ～ 2 分鐘。
4 加入番茄醬，一邊將番茄壓碎，以中火煮5 ～ 8 分鐘，再放入阿洛酮糖糖漿、磨碎的胡椒粒、鹽調味，番茄醬汁就完成了。
* 也可將步驟4 完成的番茄醬汁盛出，放涼後冷藏保存。
5 將裝有④ 的番茄醬汁鍋中，放入燕麥片和水，以中火邊煮邊攪拌，約8 ～ 10 分鐘，直到變濃稠為止，關火。
6 加上披薩起司絲，蓋上鍋蓋，利用餘熱將起司融化。
花椰菜蝦仁燕麥粥
• 燕麥片30g
• 花椰菜50g（約1/6 棵）
• 去殼蝦50g（或魷魚、鮪魚等其他海鮮）
• 水3/4 杯（150ml）
• 芝麻油1/4 小匙
• 鹽少許
• 胡椒粉少許
作法：
1 將花椰菜切小塊，去殼蝦泡入冷水中解凍。
2 將水倒入鍋中，以大火煮滾後，放入燕麥片邊煮邊攪拌，約煮3 ～ 5 分鐘。
3 再次煮滾後，放入花椰菜、去殼蝦、胡椒粉，以中火煮5～8分鐘，中間不時攪拌，直到變濃稠為止。
4 淋上芝麻油、鹽，再加入想要的配料混合品嚐。不同的品嚐方式也很適合搭配辣辣的市售是拉差辣椒醬或辣醬。
燕麥布朗尼
• 燕麥粉25g（83 頁）
• 無糖可可粉15g
• 甜菊糖15g
• 泡打粉1/8 小匙
• 黑巧克力15g
• 切碎的椰棗（或柿餅）20g
• 低脂牛奶2 大匙＋ 3 大匙
• 雞蛋1 顆
• 葡萄籽油15g
• 香草精1/8 小匙（可省略）
作法：
1 將黑巧克力、切碎的椰棗、低脂牛奶2 大匙放入耐熱容器中混合，微波加熱30 秒，進行2 ～ 3 次，讓材料變軟且好壓碎，
* 微波加熱時需注意煮沸後會濺出，因此最好使用稍大一點的耐熱容器。
2 用叉子壓碎並拌勻後，靜置冷卻。
* 如果沒有完全冷卻的話，可能會讓步驟4 中的雞蛋變熟。
3 將燕麥粉、可可粉、甜菊糖、泡打粉一起過篩。
* 烤箱預熱170 度。
4 取另一個碗，放入雞蛋、葡萄籽油、低脂牛奶3 大匙、香草精拌勻，再加入②和③，用刮勺切拌混合，直到沒有飛粉為止。
5 將兩個12×7×3cm 長方形蛋糕模鋪上烘培紙，倒入麵糊並鋪平，為了消除麵糊間的氣泡，可將蛋糕模大力敲打桌面2 ～ 3 次。
6 放入預熱170 度的烤箱中，烤約20 ～ 25 分鐘，用筷子插入中間的部分，不會沾上麵糊即可。
* 也可以在烤之前，放上切碎的堅果類、巧克力餅乾、巧克力碎片等。
本文整理自／高寶《好想吃喔！燕麥的美味新吃法》
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