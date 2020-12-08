小心燕麥吃錯會更胖！達人分享超簡單又吃不膩的燕麥減肥食譜

番茄燕麥粥

• 燕麥片30g

• 披薩起司絲30g

• 水3/4 杯（150ml）

番茄醬汁（冷藏保存3 ∼ 5 日）

• 番茄1 顆（或小番茄10 ～ 12顆，150g）

• 洋蔥1/4 顆（50g）

• 酸黃瓜4 ～ 5 片（20g）

• 黑橄欖2 顆

• 番茄醬2 大匙（可依喜好加減）

• 葡萄籽油1/2 大匙

• 蒜末1/2 ～ 1 大匙

• 阿洛酮糖糖漿1/2 大匙

• 胡椒粒磨碎少許

• 鹽少許

作法：

1 將番茄醬汁材料中的番茄、洋蔥切成適口大小，酸黃瓜、黑橄欖切碎。

2 在預熱好的鍋中，淋上葡萄籽油，放入蒜末、洋蔥，以中小火炒3 ～ 5 分鐘，直到洋蔥稍微變得透明。

3 放入番茄、酸黃瓜、黑橄欖，炒1 ～ 2 分鐘。

4 加入番茄醬，一邊將番茄壓碎，以中火煮5 ～ 8 分鐘，再放入阿洛酮糖糖漿、磨碎的胡椒粒、鹽調味，番茄醬汁就完成了。

* 也可將步驟4 完成的番茄醬汁盛出，放涼後冷藏保存。

5 將裝有④ 的番茄醬汁鍋中，放入燕麥片和水，以中火邊煮邊攪拌，約8 ～ 10 分鐘，直到變濃稠為止，關火。

6 加上披薩起司絲，蓋上鍋蓋，利用餘熱將起司融化。

花椰菜蝦仁燕麥粥

• 燕麥片30g

• 花椰菜50g（約1/6 棵）

• 去殼蝦50g（或魷魚、鮪魚等其他海鮮）

• 水3/4 杯（150ml）

• 芝麻油1/4 小匙

• 鹽少許

• 胡椒粉少許

作法：

1 將花椰菜切小塊，去殼蝦泡入冷水中解凍。

2 將水倒入鍋中，以大火煮滾後，放入燕麥片邊煮邊攪拌，約煮3 ～ 5 分鐘。

3 再次煮滾後，放入花椰菜、去殼蝦、胡椒粉，以中火煮5～8分鐘，中間不時攪拌，直到變濃稠為止。

4 淋上芝麻油、鹽，再加入想要的配料混合品嚐。不同的品嚐方式也很適合搭配辣辣的市售是拉差辣椒醬或辣醬。

燕麥布朗尼

• 燕麥粉25g（83 頁）

• 無糖可可粉15g

• 甜菊糖15g

• 泡打粉1/8 小匙

• 黑巧克力15g

• 切碎的椰棗（或柿餅）20g

• 低脂牛奶2 大匙＋ 3 大匙

• 雞蛋1 顆

• 葡萄籽油15g

• 香草精1/8 小匙（可省略）

作法：

1 將黑巧克力、切碎的椰棗、低脂牛奶2 大匙放入耐熱容器中混合，微波加熱30 秒，進行2 ～ 3 次，讓材料變軟且好壓碎，

* 微波加熱時需注意煮沸後會濺出，因此最好使用稍大一點的耐熱容器。

2 用叉子壓碎並拌勻後，靜置冷卻。

* 如果沒有完全冷卻的話，可能會讓步驟4 中的雞蛋變熟。

3 將燕麥粉、可可粉、甜菊糖、泡打粉一起過篩。

* 烤箱預熱170 度。

4 取另一個碗，放入雞蛋、葡萄籽油、低脂牛奶3 大匙、香草精拌勻，再加入②和③，用刮勺切拌混合，直到沒有飛粉為止。

5 將兩個12×7×3cm 長方形蛋糕模鋪上烘培紙，倒入麵糊並鋪平，為了消除麵糊間的氣泡，可將蛋糕模大力敲打桌面2 ～ 3 次。

6 放入預熱170 度的烤箱中，烤約20 ～ 25 分鐘，用筷子插入中間的部分，不會沾上麵糊即可。

* 也可以在烤之前，放上切碎的堅果類、巧克力餅乾、巧克力碎片等。

本文整理自／高寶《好想吃喔！燕麥的美味新吃法》

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