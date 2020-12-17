張韶涵示範練腹肌、瘦手臂居家動作，每天只要5分鐘雕塑出緊實線條！

出道多年的張韶涵，除了有嘹亮清透的好歌喉，纖瘦身材也讓許多粉絲羨慕！雖然已經邁入38歲，但好肌膚和好曲線讓她完全看不出歲月痕跡，而喜歡在網路上分享養生飲食以及變美秘訣的她，近日更在小紅書上示範自測駝背的體態管理方法，以及簡單瘦手臂、瘦小腹的動作，一起看看。

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很多上班族女生可能都有這個困擾，明明四肢瘦瘦的，小腹卻很大，想穿短版上衣或是高腰褲就很尷尬，一圈肉都被擠出來，原來是因為經常駝背，導致肚子漸漸大了起來，張韶涵近幾年當起了美妝博主，經常在小紅書上認真和大家分享她的美妝、瘦身訣竅，這次公開的是居家動作，每天練習就不必擔心駝背和大肚子了！

1.改善駝背的站姿

很多人站姿不良卻不自知，經常駝背的人，長期下來不僅會有雙下巴，體態也會變得虎背熊腰，張韶涵示範三角形站姿法，首先立正站好，將雙手合成三角形放在肚子上，此時抬頭挺胸和收腹，屁股不要撅起，身體側面看呈直線，接著雙眼直視下方，若能平行看到三角形的區塊，代表你的站姿是正確的！

2.瘦手臂的直腿仰臥後撐

有時候想運動，又沒有器材，沒關係！張韶涵教你懶人也可以練的居家運動，而且只要5分鐘。矯正完姿勢之後，接著第一招是直腿仰臥後撐，也就是用自身的體重當負重的動作。

先找一張有靠牆的椅子，用手臂、腳後跟當支點撐起身體，屁股不能往下掉，穩住核心之後上下移動，主要能練二頭肌、三頭肌和背肌，每次至少15～20下，共做3組。記住身體要直，速度要慢，做的確實才有效。