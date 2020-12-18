100KG到50KG！韓國3位健身網紅的勵志減肥史　靠「激瘦食譜」脫胎換骨

千萬別小看身邊肉肉的女生，每個瘦下來都是潛力股，最近韓國吹起減肥風潮，許多瘦身Youtuber紛紛透過自身的經歷，鼓勵大家健康瘦身，也大方在網路上分享瘦身心得與食譜，不僅找回好身材，也變得更有自信了！這次就為大家整理3位超勵志Youtuber的減肥血淚史，一起來看看吧。

梁秀彬

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有追蹤吃播的人一定認識韓國知名Youtuber吃播主梁秀彬，看著她吃東西真的十分療癒，而且總能把食物吃得津津有味，讓人也跟著胃口大開，不過在去年她的體重默默來到131公斤巔峰，還有糖尿病與偏頭痛等問題，後來為了身體健康開始積極減肥，花了將近500天的時間共減掉了45公斤，和過去肉肉的身材判若兩人，圓臉也縮小好幾號。

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梁秀彬曾透露，減肥期間她一天只吃兩餐，早上11點左右吃早餐，晚餐則在5點左右吃完，每餐主要都是高蛋白質、低碳水食物，也不忘補充好油質，比例分別為5:3:2，想瘦身不必節食，但需記得控制食物份量與攝取的熱量，而滑開她的社群網站，發現減肥食譜都好豐盛，有雞胸肉、鮭魚、大量蔬菜、酪梨和雞蛋等等，健康又美味！

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減肥也須均勻攝取6大營養素，常常聽到減重不能吃澱粉，其實澱粉主食沒有這麼邪惡，梁秀彬不會刻意忌口，偶爾滿足食慾反而能避免暴飲暴食，建議可以選全麥麵包或是糙米飯、藜麥飯，除了高纖也比較健康。

瘦身期間最容易讓瘦身計畫破功的是和朋友聚會，不過梁秀彬偶爾一個月會選一天當「作弊日」，吃點喜歡的食物，但建議若有聚餐，就盡量多吃蔬菜和蛋白質，例如吃乾煎牛排或是以海鮮白肉為主，可以善用辛香料調味，少吃加工醬料，熱量會減少許多。

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運動方面，梁秀彬在減肥期間，每天都會到健身房報到，一周重訓2天，其餘5天有氧運動，就算沒有時間到健身房，也會到住家附近的公園快走或慢跑，更呼籲大家平時出門少搭車、多走路，當然，最重要的是堅持下去！雖然梁秀彬目前已達到第一階段的目標，她仍然會維持健康的飲食與健身習慣，即使辛苦，但看到身體的變化絕對會很感動！