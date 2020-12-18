100KG到50KG！韓國3位健身網紅的勵志減肥史　靠「激瘦食譜」脫胎換骨

Jini

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韓國健身網紅Jini曾胖到100公斤，連走路都有點困難，腰椎也因此磨損，當時還因為身材被前男友提分手，某天覺得不能再這樣下去，於是下定決心開始制定減肥計劃，在兩年的時間內，靠著運動和控制飲食，怒瘦到50公斤，還開設個人頻道「JINI’s Wellness」公開減肥法，鼓勵大家健康減重！

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在飲食上她戒掉所有易胖的食物，尤其是宵夜、酒精和零食，就算想吃垃圾食物，也只會淺嚐，想吃可以，重點是要適量。她的三餐多以天然食材為主，盡量不吃精緻加工食物，早餐有1～2個拳頭大份量的水果和無糖穀物燕麥，有時則喝蛋白質飲料，午餐有雞胸肉沙拉、地瓜或糙米，就連晚餐也有大量蔬菜，並加入高蛋白質的白肉、雞蛋或豆腐，且每天至少喝2000cc至3000cc的水。

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在運動方面，她可說是非常積極，一週會健身6天，重訓、循環訓練和有氧運動輪流，有氧包含跑步機、踩腳踏車、或是開合跳，每次約1個小時，也會針對腹肌做核心運動，最後再花10分鐘拉筋，伸展緊繃的肌肉。除了使用健身器材，偶爾也有快走、做皮拉提斯的習慣，她喜歡嘗試各種運動，認為找到自己喜歡的運動很重要，讓運動變成生活的一部分，當你能夠享受其中，自然能堅持下去。

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