別再只吃牛肉！營養師激推最強「補鐵食物」 輕盈且低脂、吃出好氣色

人家說吃什麼補什麼，最有效率地補充鐵質的方法，可以從養成健康的飲食習慣開始做起！食物中的鐵，分為血基質鐵（hemeiron）與非血基質鐵（non-heme iron），營養師高敏敏指出，動物性食物中富含的鐵為「血基質鐵」，是屬於人體吸收率較好的鐵質，她也大方公開含鐵肉類海鮮排行榜，牛肉竟然在十名之外呢！

可以在表格中看到，紅色食物的部分，如豬血、鴨血、豬肝、雞心，分別位在第一、三、五、十名，而豬舌、牛腱、牛腩、雞胗、鵝肉，則排在十名之外，最令人意外的是，最強含鐵食物還包含海鮮類的西施舌、九孔、文蛤、小魚乾、章魚、牡蠣，想補鐵也能吃的輕盈又低脂呢！

針對長期吃素的朋友，雖然植物中的鐵屬於「非血基質鐵」，人體在吸收上沒有肉類的血基質鐵好吸收，不過仍可適時補充含鐵量豐富的蔬菜來補充鐵質，如生紫菜、髮菜、熟海苔、紅莧菜、山芹菜等。

營養師也補充，吃補鐵食物時搭配維生素C，例如芭樂、木瓜、奇異果、柑橘類等水果，可以增加鐵的吸收率，但要注意的是，應避免同時跟茶、咖啡一起食用，可能會影響人體對鐵質的吸收。

最後也要提醒，補鐵太多，也會出現問題，根據衛福部的建議，男性一天應攝取10毫克的鐵，女性一天應攝取15毫克的鐵，孕後期的孕婦更要提高到45mg，可詢問醫生建議的吃法，均衡的飲食很重要喔！