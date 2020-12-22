《神力女超人1984 》蓋兒加朵身材辣翻天　公開詳細健身飲食和保養秘招

因疫情而將檔期不斷延後的英雄電影《神力女超人1984》終於在2020月底上映，女主角蓋兒加朵（Gal Gadot-Varsano）再次擔任神力女超人行俠仗義，重磅回歸的她人氣不斷攀升，尤其那穿起時裝又或是黃金盔甲所襯托出的火辣好身材，看不出已經是兩個孩子的媽咪，纖瘦卻又有肌肉線條，實在很迷人，以下就來揭秘她私底下的健身飲食菜單。

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35歲的蓋兒加朵來自以色列，身兼女演員、製片人與時裝模特兒，而讓她成為各界關注焦點的主要原因，除了飾演《玩命關頭》系列中的吉賽兒一角，再來較著名的角色就是《神力女超人》，日前《福布斯》公布了2020年全球收入最高女演員榜單前十名，蓋兒加朵以3150萬美元的年收入位居季軍，僅次於4300萬美金的蘇菲亞薇格拉以及3550萬美金的安潔莉娜裘莉。

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模特兒出身的她，參加過選美比賽，精緻臉蛋加上姣好身材，打鬥時跑起來的那雙腿和揮動的手臂完全零贅肉，脫下盔甲的好曲線更是吸睛，但她並不是紙片人，而是有著健壯的肌肉線條，明顯的腹肌令人驚艷，說實在很難讓人不羨慕，原來她從很早就開始健身，透過不間斷嚴格的鍛鍊以及飲食控制才能詮釋這個角色，管理身材的毅力，讓男性以及女性都佩服。