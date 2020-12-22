《神力女超人1984 》蓋兒加朵身材辣翻天　公開詳細健身飲食和保養秘招

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飲食上她很注重蛋白質以及蔬菜的攝取，三餐飲食原則追求健康，例如會選白肉、蔬果、全麥麵包，早餐還會和女兒一起打果昔，將洋香菜、芹菜、青蘋果還有薑一起打成汁，再搭配雞蛋、水果、咖啡，就是她迎接美好早晨的豐盛早餐；點心則吃蔬菜和水果，或是酪梨吐司，並確保飲食三至四成有蔬菜，同時也會多喝水，讓腸胃能夠順暢，以及促進身體代謝。

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戒甜食對減肥中的螞蟻控來說不外乎是件痛苦的事，其實吃對醣的份量和選對的時間吃，就不怕變胖，蓋兒加朵有時會吃點垃圾食物滿足口慾，吃點漢堡、冰淇淋、巧克力蛋糕等高熱量食物，建議在白天吃或是運動後的2小時內吃，要避免在傍晚後及睡前吃甜食，容易囤積成脂肪，也要記得不要暴飲暴食，有嚐到就好，並避開奶油類多的甜食，身體的負擔相對會減輕許多。

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而在運動方面，一星期3～5次，拍戲時早上2小時會進行核心訓練、接著馬術訓練2小時，還會搭配拳擊、武術、劍術，私底下也有融入有氧、徒手鍛鍊，包含划船式、登山者式、波比跳、伏地挺身、跪姿撐體、拉單槓等，甚至是重量訓練、TRX、皮拉提斯、攀岩、游泳、立姿划槳及腳踏車，不僅讓身體曲線看起來更加緊實，也能增加關節靈活度。