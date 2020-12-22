《神力女超人1984 》蓋兒加朵身材辣翻天　公開詳細健身飲食和保養秘招

最後在臉部的保養上，她很注重卸妝清潔與保濕，卸妝時還會用熱毛巾擦走彩妝，保濕的工作則是會隨身攜帶礦泉水噴霧，覺得肌膚乾燥時就噴一下，出門也會記得擦防曬，並養成定時補擦的習慣，另外，她很喜歡使用海鹽泡澡，同時進行全身去角質，並搭配身體保濕乳液，豐潤乾燥的肌膚，幫肌膚補水。

以下推薦冬天適用的乳液、修護霜新品：

Lola’s Apothecary 美膚舒芙蕾

Lola’s Apothecary推出全新「美膚舒芙蕾」系列，共3種款式：恬睡搖籃曲美膚舒芙蕾、茉莉天堂美膚舒芙蕾、心動羅曼史美膚舒芙蕾。由玫瑰果油、椰子油、乳木果油以及100%純天然精油所打造成的輕盈蓬鬆舒芙蕾質地，塗抹在身體上還會散發精油香，非常適合曬後乾癢、冬季乾燥以及除毛後的肌膚。

MY MAG ESSENTIALS 植萃鎂乳霜

MY MAG ESSENTIALS植萃鎂乳霜系列，共有4種款式，分別為玫瑰天竺葵、薰衣草、檸檬香桃木及尤加利，成分結合玫瑰天竺葵精油、椰子油，以及乳油木果油和蜂蠟，可幫助肌膚深層保濕滋養並防止水分流失。

MALIN+GOETZ 白芒花籽油萬用霜

MALIN+GOETZ全新推出的白芒花籽油萬用霜，由 17 種親膚的植物油脂組成，其中白芒花籽油萃取自白芒花，結構與肌膚皮脂相近，能深入吸收，適合非常乾燥及水份流失的各種膚質，且適用於全身，能滋潤乾燥龜裂的臉部、雙唇、膝蓋、手肘的皮膚角質層甚至可撫平髮尾毛躁。

凡士林專業低敏修護系列

氣溫驟降，肌膚狀況也變得越來越不穩定，凡士林這次全新推出的專業低敏修護乳液，配方無香、保濕力很足夠，塗抹於肌膚上也一貫秉持不黏膩質地，適合日常保養使用；專業低敏修護霜則有維他命E添加配方，質地潤澤適合加強特別乾燥的身體部位。