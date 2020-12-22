超實用「無痛瘦身菜單與伸展」　5週有感練出天鵝頸、紙片肩和平坦小腹

現代女性大部分都會有兩個體態問題，彎腰駝背和骨盆前傾，這兩個問題會影響人家對妳的觀感，有很多女孩就針這些容易囤積脂肪的部位加強動作鍛鍊，不但練就了天鵝頸、美背和平坦小腹，身高還多長了1~2cm，非常神奇。韓國私人教練李霄雪，特地分享了幾個動作來調整你的體態，還加碼提供增肌減脂菜單，學習吃對的食物，不但不用節食餓肚子，也能瘦得又快又均勻。

李霄雪曾經是一名職業超模，自以為身材比例好，很少用運動或是健身來雕塑線條，當時為了維持曲線，甚至還嘗試過極端的節食方法，讓身體付出了慘痛的代價，身體開始出現狀況，例如失眠、月經不調、營養不良、經常低血糖，也整天渾身無力，有次還在後臺突然暈倒，嚴重影響了工作狀態和生活品質。

慢慢的她才知道，其實吃得少並不會變瘦，要有肌肉才能提高基礎代謝，後來她調整了多年的不良飲食習慣，從節食到一日三餐的健康飲食，每天水果、蔬菜、富含高蛋白、低脂肪的肉類、海鮮類、乳製品等，營養均衡，成功養成了「易瘦體質」，偶爾大魚大肉放肆一頓，身材和體重也不會有多大變化，她也分享了親身實證的瘦身食譜，最高紀錄讓她5周就瘦3.6公斤呢！

增肌減脂菜單

早餐

無糖燕麥片1小碗（可加入脫脂牛奶或優酪乳中，也可加水煮成燕麥粥）、水煮蛋1顆+蛋白1顆（煮或蒸）、無糖豆漿200ml（1杯）

午餐

米飯1小碗（約1個握緊的拳頭大小）、雞胸肉100g（蒸、煮、烤、煎均可，約1個手掌心大小）、非油炸豆製品1塊（約1個手掌心大小）、各類蔬菜1盤（蒸、煮、烤、炒均可，料理時不要加入超過1大匙油脂）、小橘子150g（約1個拳頭大小）

晚餐

水煮玉米100g（1小根）、無糖豆漿100ml（1/2杯）