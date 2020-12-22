超實用「無痛瘦身菜單與伸展」　5週有感練出天鵝頸、紙片肩和平坦小腹

改善彎腰駝背

我們先解決第一個體態問題─上交叉症候群。所謂上交叉症候群其實就是我們常說的彎腰駝背，這樣的體型從外觀上看起來頭是往前傾的，還有斜肩、肩膀內縮的狀態，這個體態問題大多數女生都有。

造成彎腰駝背有以下兩個最常見的原因：

1 不良生活習慣養成：3C產品太多，大家都喜歡低頭看手機、低頭看書；或者一天到晚都喜歡靠著，靠在床上，靠在沙發上，像個沙發馬鈴薯，這些姿勢其實都是非常不良的坐姿和躺姿。

2 上班族症候群：只要是長期伏案工作的上班族，也大多會有上交叉綜合征，因為長期坐著，雙手一直在打鍵盤，不容易保持挺胸抬頭、腰背挺直的狀態，所以為了讓自己久坐的身體更舒服，就會用彎腰駝背的姿勢來緩解。

如果維持以上兩種狀態太久、時間過長，會造成胸大肌和上斜方肌緊張，甚至僵硬，除了會造成身體不舒服之外，整體身形看起來也不會挺拔。

以下3個動作伸展和訓練可以改善彎腰駝背的問題：

1.伸展斜方肌

→ 身體自然站立，左側的手儘量向下伸，右側的手扣住頭部，往左側拉伸至對側的斜方肌有拉伸感即可。

→ 如果想加強拉伸的強度，可以在拉伸的基礎上，頭部加一點轉動。

→ 左側做完，換右側拉伸。

TIPS

拉伸時記得不要聳肩。

2.伸展胸部肌肉

→ 身體先趴在墊子上，一側手肘和肩關節呈90°，身體向伸出的手臂方向扭轉，頭也向同側扭轉，望向遠方，這時妳會感覺到伸出手臂一側的胸部會有強烈的拉抻感，堅持15秒即可。

3.俯身啞鈴單臂划船

→ 左手持啞鈴成站姿，兩腳打開，距離與肩同寬。這時其中一隻腳向後邁出約1公尺的距離，後側腿部膝蓋微彎，但要注意膝蓋不要彎曲得太多。

→ 微屈膝，這時把重心置於右腳前側，右腿的膝蓋彎曲，把與同側的手掌放置於右腿的膝蓋上，身體成了一個俯身的姿態。

→ 一邊吐氣，一邊向上拉起手持啞鈴的左手臂，保持均勻的節奏，拉到盡頭之後再慢慢落下，直至手臂與地面垂直。

TIPS

身體要儘量保持中立；注意不要聳肩。上臂要與身體儘量貼緊，感覺是從背部發力就對了。