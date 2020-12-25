168斷食瘦不下來？最新「442飲食法」更簡單還能不挨餓

時下最夯的減肥方法，不外乎是各種「間歇性斷食法」，像是許多明星都在執行的168斷食法、52斷食法，還有日本醫師推薦的週一斷食法等，都是透過調整「進食」與「禁食」時間，以避免攝取過多熱量，而近日有營養師提出更新的「442飲食法」，在網路上討論度極高，據說只要在黃金時間內吃對食物、搭配運動，就能不挨餓輕鬆瘦下來！

減肥能夠成功的關鍵在於「減掉脂肪」，但很多人以為吃得少就能瘦身，其實飲食不正常，攝取的營養素不夠，你減掉的可能是肌肉，而不是脂肪。想要正常吃三餐，又想兼具控制熱量的效果，間歇性斷食就是不錯的方法，優點是可以根據作息時間來制定三餐要在什麼時候吃，還滿符合人性，基本上以短時間的瘦身來說，都會有一定的效果。

一般最多人挑戰的是168輕斷食，也就是在8小時之內吃完三餐，其餘16小時不進食，肚子餓只能喝零熱量的水、黑咖啡、茶等等，不過因為只能在短短8小時內吃東西，對有些人來說，容易感到飢餓，營養師黃韋堯的團隊就提出新的「442飲食法」，把進食時間提升到10小時，實測過後一個月可以瘦四公斤，當然還得搭配規律運動。

飲食方法是選在人體燃燒代謝循環最好的10小時裡，將所有的食物吃完，在「4小時．4小時．2小時」的分段時間內進食，簡單來說就是第一餐與第二餐間隔四小時、第二餐與第三餐再間隔四小時，第三餐吃無負擔的輕食，好讓食物在2小時內消化完，讓食物在體內僅有10小時的時間循環。