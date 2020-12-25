想嘗試低醣生酮飲食該怎麼吃？揪出新手必知「8大NG食物」

▲生酮飲食很嚴格限制醣類的攝取，應該學著用好的食物替換不健康的食材。（圖／Shutterstock）

生酮飲食在於丟棄精製糖、穀物和植物油，但有很多人卻無法識別這些食物的各種型態和變化，因此生酮運動家馬克西森列出了生酮飲食的NG食物，請花時間好好看下面的分類和食品類型，確保自己不會和壞食物沾上邊，同時他也附上可以替換的食物選擇，照著吃能夠幫你把身體打造成一部「燃脂機器」，維持好的代謝就能有吃不胖的易瘦體質喔！

改造體態的生酮飲食計畫，不是痛苦又嚴苛的限制飲食，而是透過改變營養素攝取比例、選擇天然原型的食物，讓身體用更有效率的方式運作；當身體習慣用酮體做為能量，不僅有諸多健康效益，也讓身體不被醣和糖綁架，當你確實專注在長遠的目標上，拒絕不好的食物、加強有豐富營養的食物、有意識地運動、管理好自己的睡眠和壓力，才能達到均衡的健康目標。

1.酒精

酒精的熱量毫無營養價值，還會讓減脂的目標前功盡棄。酒精飲品被稱為「得率先燃燒」的熱量，因為酒精進入血液裡有毒，因此會立刻被燃燒代謝，但這會使其他種類熱量燃燒中止，間接造成脂肪囤積，甚至產生嗜甜的慾望。

替代食材：紅酒若標示為「無異味（clean）」、「乾型（dry）」或「無添加（additive-free）」，或是烈酒，例如龍舌蘭，其酒精型態比較無害。啤酒可能是最糟糕的選擇，因為啤酒也含有醣類。

2.飲料

含糖飲料是最糟糕的，首先要丟的是市售罐裝咖啡，因為其中大多含有大量的高熱量調味、糖漿、奶油。另外也要避開軟性飲料和蘇打飲料、「能量」和運動飲料、瓶裝或是現榨的果汁、飲料即溶粉、汽水以及雞尾酒等，它們給的是無法讓你飽足的濃縮醣類，還會讓你坐一趟「血糖＋胰島素」的雲霄飛車，你將更容易因為喜愛加糖飲料而攝取更多碳水化合物和熱量。

替代食材：水，才是飲料之冠，更該是任何流質攝取的基礎。如果一定要喝到汽水，那可以用氣泡水，再加上大量現榨的萊姆和檸檬汁；其他草本茶飲、含咖啡因茶飲或是幾乎所有咖啡館可以找到的無糖茶飲也可以。