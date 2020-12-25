想嘗試低醣生酮飲食該怎麼吃？揪出新手必知「8大NG食物」

▲生酮飲食很嚴格限制醣類的攝取，應該學著用好的食物替換不健康的食材。（圖／Shutterstock）

3.乳製品

請丟棄零脂或低脂牛奶、加工起司和起司醬、冰淇淋和其他冷凍甜點和水果優格。任何強調「零脂」或「低脂」的乳製品其實就是糖分炸彈。

替代食材：最佳的替代品是生鮮、發酵、未消毒、無糖且脂肪含量最多的：奶油、熟成起司、茅屋起司、奶油起司、半脂奶油（half andhalf）、重奶油、克菲爾、純（全脂）優格和全脂牛奶（最好是生乳）。

4.穀物與相關衍生食品

穀類有各種型態的狡詐偽裝。請確實丟棄以下穀物製品（如穀片、玉米、義大利麵、米和小麥）；麵包和麵粉製產品（如法式長棍麵包、可頌、丹麥麵包、甜甜圈、瑪芬蛋糕、披薩、蝴蝶餅）；早餐食品（如乾穀片、法式吐司、烤脆穀、燕麥粥、鬆餅）；零嘴薯片（如玉米片、洋芋片、墨西哥餅脆片）。

還有烹飪用穀物（莧籽、大麥、布格麥、北非小米、小米、黑麥）；澎澎點心（如奇多、爆米花、米餅），要知道，玉米是一種穀物、而非蔬菜，玉米和其衍生品，其中最糟糕的高果糖玉米糖漿（簡稱為HFCS），就是現代飲食中無所不在，通常會用來夾在各種飲料和加工食品，提高甜分。

替代食材：你可以嘗試把墨西哥捲餅換成萵苣葉；用椰子粉或杏仁粉來取代小麥麵粉；把穀物點心換成高脂替代品，例如堅果、可可含量85至90％的黑巧克力、沙丁魚、水煮蛋或新鮮莓果。

5.豆類

例如苜蓿芽、四季豆、花生、花生醬、豌豆、扁豆、黃豆和豆腐。豆類與穀物相比之下，較可以接受，因為豆類會有豐富的營養價值，所含的有害無營養成分較少。然而豆類含有大量的醣，在生酮飲食中應該是被嚴格禁止的食物。

替代食材：就長遠目標來看，若你已經處於或接近理想身體狀態，不介意攝取豆類可能會引發腸漏敏感症狀，便能享用沾取鷹嘴豆泥的蔬菜棒、加了天然花生醬的果昔或黑巧克力，以及適量的其他豆類餐點。此外，豆類是抵禦澱粉時很好用的食材，許多低碳狂熱者會特別將此加入飲食中。