想嘗試低醣生酮飲食該怎麼吃？揪出新手必知「8大NG食物」

▲生酮飲食很嚴格限制醣類的攝取，應該學著用好的食物替換不健康的食材。（圖／Shutterstock）

6.加工肉品

請避免以不好的油脂、甘味劑和化學添加物加工製作的包裝肉品，例如早餐香腸肉餅、晚餐烤肉、冷凍即食餐和片好的午餐肉品。此外，避免任何煙燻、燻製、以硝酸鹽或亞硝酸鹽處理過的肉品，例如波隆那香腸、火腿、熱狗、肉乾、義式辣腸和薩拉米香腸。

替代食材：在地飼養、飼育／草飼動物再加上認證過的有機品質，是最好的。

7.加工點心

請丟棄能量棒、水果棒、脆穀棒、蛋白棒、微波早餐、晚餐和甜點產品，以及包裝精緻的穀物、含大量糖分的點心產品。如果是盒裝、袋裝或小包分裝的產品，請再三思量！務必仔細檢查包裝，因為許多受歡迎甚至看起來健康的產品，大多含有大量的碳水化合物，外加化學添加物和精製植物油。

替代食材：許多被認為營養豐富的能量棒產品，其實含有大量碳水化合物，這對要養成生酮體質來說，是沒有幫助的，比起任何號稱使用天然食材的能量棒，可可含量85至90％的黑巧克力，或許是更好的選擇。

8.甜食

請丟棄布朗尼、糖果、糖果棒、蛋糕、焦糖、巧克力糖漿、餅乾、甜甜圈、冰淇淋以及任何代糖。攝取甜食，不僅會造成葡萄糖和胰島素激增，且完全不具有任何營養價值，還可能會引起發炎、氧化損害，抑制免疫功能。

替代食材：要放棄所有甜食，似乎是一件很可怕的事情；但只要清除體內所有過多葡萄糖，你就會留意到自己只會想要吃最少量、適中的甜食，健康也會有明顯改善。習慣可可含量85至90％黑巧克力的豐潤口感，慢慢就會忘記自己以往在糖果店買的甜食。

本文整理自／幸福文化《21天增肌燃脂計畫！啟動生酮與改造體態攻略》

【看更多請到博客來】

※【姊妹淘】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！